Премия АПКиТ объявила лонг-лист за 2024 год

Всего в 25 номинациях представлены 162 проекта

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) сформировала лонг-лист XII премии.

Всего в 25 номинациях представлены 162 премьерных проекта 2024 года и почти тысяча индустриальных специалистов, претендующих на персональные награды.

В категорию «Лучший полнометражный художественный фильм» вошли 22 проекта. Среди них МАЙОР ГРОМ: ИГРА, МАСТЕР И МАРГАРИТА, НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА, ВОЗДУХ, ЛЕД 3, ПОСЛЕДНИЙ РОНИН и многие другие.

В секции «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)» представлены 43 проекта. В их числе «13 Клиническая. Начало», «ГДР», «Дайте шоу», «Дети перемен», «Трасса», «Лихие», третий сезон «Жизни по вызову» и многое другое.

Лонг-лист целиком доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА