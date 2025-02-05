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Премия АПКиТ объявила лонг-лист за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

5 февраля 2025

Всего в 25 номинациях представлены 162 проекта

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) сформировала лонг-лист XII премии.

Всего в 25 номинациях представлены 162 премьерных проекта 2024 года и почти тысяча индустриальных специалистов, претендующих на персональные награды. 

В категорию «Лучший полнометражный художественный фильм» вошли 22 проекта. Среди них МАЙОР ГРОМ: ИГРА, МАСТЕР И МАРГАРИТА, НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА, ВОЗДУХ, ЛЕД 3, ПОСЛЕДНИЙ РОНИН и многие другие.

В секции «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)» представлены 43 проекта. В их числе «13 Клиническая. Начало», «ГДР», «Дайте шоу», «Дети перемен», «Трасса», «Лихие», третий сезон «Жизни по вызову» и многое другое.

Лонг-лист целиком доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА

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