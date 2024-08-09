Apple заканчивает с широким кинопрокатом своих фильмов

Подобное решение было принято в ответ на недавние кассовые провалы в прокате

Похоже Apple пойдет по пути Netflix – инсайдеры утверждают, что корпорация решила свернуть широкий кинопрокат своих оригинальных проектов.

Первой ласточкой стала отмена широкого релиза боевика ОДИНОКИЕ ВОЛКИ с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом – картина все еще появится в избранных кинотеатрах в США 20 сентября, а через неделю после этого дебютирует на стриминге Apple TV+.

То же самое произойдет с исторической драмой БЛИЦ Стива Маккуина – проект с оскаровским потенциалом также получит ограниченный кинотеатральный релиз и появится онлайн уже 22 ноября.

По информации журналиста Джеффа Снейдера, подобное решение было принято в ответ на недавние кассовые провалы Apple в прокате. В их числе – НАПОЛЕОН Ридли Скотта, УБИЦЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ Мартина Скорсезе, АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН Мэттью Вона и ПОКАЖИ МНЕ ЛУНУ Грега Берланти.

Тем не менее, будет и исключение – спортивная драма Джозефа Косински F1 с Брэдом Питтом получит широкий кинопрокат от Warner Bros. в следующем году, однако после этого Apple навсегда откажется от кинотеатров.

Фото: кадр из фильма ВОЛК