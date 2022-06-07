Представители российских видеосервисов обсудят перспективы рынка на форуме CSTB.PRO.MEDIA 2022

Обсуждение состоится 21 июня

C 20 по 21 июня состоится форум CSTB.PRO.MEDIA 2022, в деловой программе которого сделан упор на оригинальную российскую медиапродукцию, производителей и дистрибьюторов контента.

В частности, в рамках форума 21 июня с 15:00 до 16:45 пройдет сессия «Онлайн-кинотеатры: как перестраивается бизнес видеосервисов» с обсуждением будущего и настоящего цифровых платформ. Модератором выступит Ксения Болецкая.

Ключевые темы обсуждения:

• Что поменялось в планах видеосервисов в новых условиях?

• Какие изменения происходят и будут происходить в бизнес-девелопменте (модели монетизации) видеосервисов и ОТТ-платформ?

• Что происходит со смотрением онлайн-кинотеатров в России? Какой контент будет востребован?

• Какие перспективы у коллаборации ТВ и цифровых платформ?

• Перераспределение внимания пользователей от длинного контента в пользу коротких форматов и соцсетей - риски для онлайн-кинотеатров

К участию приглашаются:

• Софья Митрофанова, генеральный директор, Premier

• Дмитрий Гранов, первый заместитель генерального директора «СТС Медиа», генеральный директор more.tv

• Дмитрий Гудумак, генеральный директор, Start

• Денис Кусков, генеральный директор, ИАА TelecomDaily

• Гавриил Гордеев, медиаменеджер и продюсер, Okko

• Алла Маслова, директор по развитию и маркетингу, «Медиа Телеком»

• Григорий Кузин, директор проекта «Медиалогистика» компании MSK-IX