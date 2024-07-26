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«Дэдпул и Росомаха» идет на второй лучший летний старт в рамках превью

Автор: Илья Кувшинов

26 июля 2024

Аналитики прогнозируют ленте Marvel в районе $35-40 млн на предварительных показах

В США начались превью-показы кинокомикса ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, и первые результаты намекают, что эра супергеройского кино еще не завершена.

Аналитики прогнозируют ленте Marvel в районе $35-40 млн на предварительных показах. Это второй лучший результат лета со времен заключительного ГАРРИ ПОТТЕРА ($43,5 млн), также начинавшего свой прокат в июле.

Стоит отметить, что это абсолютный рекорд для картины с возрастным рейтингом R – прошлым лидером был ДЭДПУЛ 2, заработавший в 2018 году на превью $18,6 млн.

С учетом данных результатов и взрослого рейтинга пока сложно на 100 процентов предсказать кассовый потенциал ленты на стартовых выходных. Так, например, сиквел ДОКТОРА СТРЭНДЖА смог освоить $187,4 млн за уикенд при превью в $36 млн, а МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ – $257,6 млн при $39 млн превью. Важно отметить, что у обеих картин был более мягкий возрастной рейтинг PG-13.

Ранее предполагалось, что ДЭДПУЛ И РОСОМАХА начнет свой прокат в США со $160-170 млн.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

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