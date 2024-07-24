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«Дэдпул и Росомаха» идет на ожидаемый кассовый рекорд

Автор: Илья Кувшинов

24 июля 2024

Лента должна показать лучший старт для картин с возрастным рейтингом R

Уже на этой неделе в мировом прокате стартует кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, который должен вернуть былую славу MCU. Аналитики прогнозируют, что лента продемонстрирует лучший старт для фильмов с возрастным рейтингом R (дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых) не только в США, но и в мировом прокате.

Предполагается, что картина начнет свой прокат в Америке со $160-170 млн. Для сравнения – первый ДЭДПУЛ, поставивший рекорд в 2016 году, стартовал со $132,4 млн. Стоит отметить, что в США лишь 17 фильмов смогли начать прокат с показателями больше $170 млн: у всех из них был возрастной рейтинг PG-13, 15 из них были проектами Disney и 10 – фильмами вселенной Marvel.

На международных рынках картине прогнозируют $180-190 млн – причем, $20 млн из них должны прийтись на Китай, где триквел выходит одновременно со всем миром. Общая же касса ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ по итогам уикенда должна составить $340-$360 млн.

Даже если проект пройдет по нижней границе ожиданий, то его результат в разы превзойдет мировые старты первого и второго фильмов ($264 млн и $263 млн соответственно), а также ДЖОКЕРА Тодда Филлипса ($243 млн).

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

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