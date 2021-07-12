Предварительная касса уикенда: «Черная вдова» вырывается в лидеры

С результатом порядка 250 млн рублей лучшим релизом уикенда стал фантастический боевик ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS). В среднем фильм показал заполняемость в 15 человек на сеанс, что явно не соответствует ожиданиям рынка. Лучшим днем недели для проекта так и остался стартовый четверг.

Вышедший в субботу в превью-формате семейный проект КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI) записал на свой счет около 13 млн рублей, что позволило ему занять четвертую строчку чарта. Основную кассу картина будет собирать на следующей неделе, когда она уже полноценно выйдет в прокат.

Чуть более 7 млн рублей смог заработать хоррор БУГИМЕН (EXP), однако даже такого скромного результата хватило, чтобы занять седьмое место в таблице лучших релизов уикенда. Впрочем, остальные новинки выступили еще слабее и в топ не попали.

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12.07.2021 Автор: Георгий Романов