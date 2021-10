«Доктор Стрэндж 2» откроет сезон летних блокбастеров 2022-го

Disney сдвинул на будущее даты премьер нескольких ключевых тентполов

Компания Disney анонсировала новые даты ряда своих ключевых проектов, сообщает Deadline. Студия сдвинула вперед по графику релизов несколько фильмов киновселенной Marvel, а также несколько еще безымянных картин. Ни о каких гибридных выпусках данных фильмов пока не заявляется.

Проект режиссера Сэма Рейми ДОКТОР СТРЭНДЖ И МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ БЕЗУМИЯ (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), ранее стоявший на 25 марта следующего года, переехал на 6 мая 2022-го. Это повышает вероятность того, что на мартовскую дату сдвинется ЧЕЛОВЕК ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, который пока по-прежнему заявлен на 16 декабря, по соседству с проектом Warner Bros. МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ.

Переезд на май СТРЭНДЖА сдвинул с 6 мая квадриквел ТОРА (Thor: Love and Thunder), который теперь выйдет 8 июля 2022-го. С июльской даты на 11 ноября соответственно переехал сиквел ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ (Black Panther: Wakanda Forever). Появление в ноябре ПАНТЕРЫ спровоцировало переезд второй части приключений Капитана Марвел (The Marvels) на 17 февраля 2023 года. Наконец, третья часть франшизы о Человеке-Муравье и Осе (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) теперь сдвинута на 28 июля 2023 года.

С целью не конкурировать с громко заявленным на днях проектом Warner / DC ЧЕРНЫЙ АДАМ пятая глава похождений Индианы Джонса (Untitled Indiana Jones Project) перенесена ровно на год - с 29 июля 2022 года на 30 июня 2023-го.

Единственный проект, который пока остался на прежней дате - триквел СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ. Фантастический фильм по-прежнему заявлен на 5 мая 2023-го.

Кроме того, не обретший пока название очередной проект Marvel, стоявший 10 ноября 2023 года, был перенесен на 3 ноября 2023-го. Также, видимо, временно выбыли из расписания неназванный игровой проект от Disney, стоявший 14 июля 2023-го, безымянный фильм студии Marvel, заявленный 6 октября 2023-го, а также безымянный проект от 20th Century Studios, изначально запланированный на 20 октября 2023-го.

