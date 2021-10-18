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«Доктор Стрэндж 2» откроет сезон летних блокбастеров 2022-го

Автор: Никита Никитин

18 октября 2021

Disney сдвинул на будущее даты премьер нескольких ключевых тентполов

Компания Disney анонсировала новые даты ряда своих ключевых проектов, сообщает Deadline. Студия сдвинула вперед по графику релизов несколько фильмов киновселенной Marvel, а также несколько еще безымянных картин. Ни о каких гибридных выпусках данных фильмов пока не заявляется.

Проект режиссера Сэма Рейми ДОКТОР СТРЭНДЖ И МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ БЕЗУМИЯ (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), ранее стоявший на 25 марта следующего года, переехал на 6 мая 2022-го. Это повышает вероятность того, что на мартовскую дату сдвинется ЧЕЛОВЕК ПАУК:  НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, который пока по-прежнему заявлен на 16 декабря, по соседству с проектом Warner Bros. МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ.

Переезд на май СТРЭНДЖА сдвинул с 6 мая квадриквел ТОРА (Thor: Love and Thunder), который теперь выйдет 8 июля 2022-го. С июльской даты на 11 ноября соответственно переехал сиквел ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ (Black Panther: Wakanda Forever). Появление в ноябре ПАНТЕРЫ спровоцировало переезд второй части приключений Капитана Марвел (The Marvels) на 17 февраля 2023 года. Наконец, третья часть франшизы о Человеке-Муравье и Осе (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) теперь сдвинута на 28 июля 2023 года.

С целью не конкурировать с громко заявленным на днях проектом Warner / DC ЧЕРНЫЙ АДАМ пятая глава похождений Индианы Джонса (Untitled Indiana Jones Project) перенесена ровно на год - с 29 июля 2022 года на 30 июня 2023-го.

Единственный проект, который пока остался на прежней дате - триквел СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ. Фантастический фильм по-прежнему заявлен на 5 мая 2023-го. 

Кроме того, не обретший пока название очередной проект Marvel, стоявший 10 ноября 2023 года, был перенесен на 3 ноября 2023-го. Также, видимо, временно выбыли из расписания неназванный игровой проект от Disney, стоявший 14 июля 2023-го, безымянный фильм студии Marvel, заявленный 6 октября 2023-го, а также безымянный проект от 20th Century Studios, изначально запланированный на 20 октября 2023-го.

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