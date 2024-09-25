Изабелла Росселлини получит почетную премию Европейской киноакадемии

37-я церемония вручения пройдет 7 декабря в Швейцарии

Европейская киноакадемия наградит Изабеллу Росселлини призом за вклад в кинематограф на предстоящей церемонии вручения премии организации.

Дочь шведской актрисы Ингрид Бергман и итальянского режиссера Роберто Росселлини дебютировала в кино 1979 году в фильме ПОЛЯНА братьев Тавиани, а ее международный прорыв случился после съемок в триллере СИНИЙ БАРХАТ Дэвида Линча. В числе других актерских работ Росселлини – БЕЛЫЕ НОЧИ Тейлора Хэкфорда, СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ Роберта Земекиса, БЕССТРАШНЫЙ Питера Уира и многие другие.

Объявляя о награде, Европейская киноакадемия заявила, что эта премия «служит напоминанием о глубине и широте таланта Росселлини, которые продолжают формировать ландшафт мирового кинематографа».

37-я церемония вручения европейского «Оскара» пройдет 7 декабря в Швейцарии.

Фото: кадр из фильма КОШКИ-МЫШКИ