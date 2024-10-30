top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Граф Монте-Кристо» стал самым кассовым зарубежным фильмом 2024 года в российском прокате

«Граф Монте-Кристо» стал самым кассовым зарубежным фильмом 2024 года в российском прокате

Автор: БК

30 октября 2024

Кассовые сборы ленты достигли 450 млн рублей

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО покоряет новые рубежи – согласно данным ЕАИС на 30 октября, кассовые сборы французской ленты Матьё Делапорта и Александра де Ла Пательера составили 450 млн рублей.

До этого первое место среди зарубежных картин в официальном прокате за 2024 год удерживал экшн Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ – его общая касса в России составила 445,6 млн рублей.

Приключенческий фильм с Пьером Нинэ в главной роли дебютировал на экранах 19 сентября при участии онлайн-кинотеатра Okko, кинокомпании Маурис Филм и компании «Атмосфера Кино».

«Мы гордимся тем, что Okko выпускает такие масштабные международные проекты, как ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО. Этот успех в прокате подтверждает, что аудитория сегодня жаждет динамичных и захватывающих историй, а онлайн-кинотеатры играют все более важную роль в их создании и продвижении. Уже скоро подписчики Okko смогут эксклюзивно посмотреть этот хит, и мы, конечно, находимся в начале истории, – впереди много знаковых проектов и креативных решений, меняющих индустрию и вдохновляющих зрителей», – отметила заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Okko и продюсер Эльвира Дмитриевская.

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2024 год
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Огниво» уступает «По щучьему велению»
Подробнее
«Красный шелк» будет прокатываться в Китае как локальный фильм
Подробнее
Глава Роскомнадзора объяснил замедление YouTube проблемами с оборудованием
Подробнее
Касса четверга: приключенческая сказка «Огниво» возглавила прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Огниво» ожидаемо вырвалось в лидеры
Подробнее
Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» получил новую дату выхода в России
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 октября 2024 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 октября
Подробнее
Касса России: сказка «Огниво» стала лидером уикенда
Подробнее
«Цифровое Телевидение» и Wink назвали победителей питчинга анимационных проектов
Подробнее
Россия и Китай планируют подписать меморандум о совместном кинопроизводстве
Подробнее
Стали известны получатели рибейтов кинопроизводителям в Пермском крае в 2024 году
Подробнее
Предварительная касса уикенда: фильм «Огниво» уверенно выиграл уикенд
Подробнее
В Москве состоялся премьерный показ сериала «Жвачка»
Подробнее
Новые «Звездные войны» с Дейзи Ридли вновь лишились сценариста
Подробнее
Комедийный экшн с Дуэйном Джонсоном претендует на звание одного из главных провалов 2024 года
Подробнее
Саундтрек Ханса Циммера ко второй «Дюне» исключен из гонки за «Оскар»
Подробнее
Цены на телевизионную рекламу вырастут в 2025 году на 40–58%
Подробнее
Disney назовет преемника Боба Айгера в начале 2026 года
Подробнее

Новости по теме

В Беларуси восстановили доступ к онлайн-кинотеатру Okko
Подробнее
После замедления YouTube продолжает оставаться самым популярным видеосервисом в России
Подробнее
Okko принял участие в конференции LG WebOS Summit в Сеуле
Подробнее
Okko рассказал о новинках октября
Подробнее
В Беларуси заблокировали онлайн-кинотеатр Okko
Подробнее