«Граф Монте-Кристо» стал самым кассовым зарубежным фильмом 2024 года в российском прокате

Кассовые сборы ленты достигли 450 млн рублей

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО покоряет новые рубежи – согласно данным ЕАИС на 30 октября, кассовые сборы французской ленты Матьё Делапорта и Александра де Ла Пательера составили 450 млн рублей.

До этого первое место среди зарубежных картин в официальном прокате за 2024 год удерживал экшн Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ – его общая касса в России составила 445,6 млн рублей.

Приключенческий фильм с Пьером Нинэ в главной роли дебютировал на экранах 19 сентября при участии онлайн-кинотеатра Okko, кинокомпании Маурис Филм и компании «Атмосфера Кино».

«Мы гордимся тем, что Okko выпускает такие масштабные международные проекты, как ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО. Этот успех в прокате подтверждает, что аудитория сегодня жаждет динамичных и захватывающих историй, а онлайн-кинотеатры играют все более важную роль в их создании и продвижении. Уже скоро подписчики Okko смогут эксклюзивно посмотреть этот хит, и мы, конечно, находимся в начале истории, – впереди много знаковых проектов и креативных решений, меняющих индустрию и вдохновляющих зрителей», – отметила заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Okko и продюсер Эльвира Дмитриевская.

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО