Кинофестиваль «Лендок» объявил победителей

В конкурсе игрового кино победителем стал «Один маленький ночной секрет» Натальи Мещаниновой

Названы победители IV Международного кинофестиваля Lendoc Film Festival. Лауреатам вручили награды на торжественной церемонии закрытия смотра, которая прошла на Открытой киностудии «Лендок».

В конкурсе игрового кино лауреатом стал ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ Натальи Мещаниновой, а в конкурсе неигрового кино – VAD’D’A. МЫТАРСТВА Никиты Добрынина.

Кинофестиваль «Лендок», основанный одноименной киностудией, существует с 2020 года. В этом году проект вышел на новый уровень, впервые объявив международный конкурс. В Петербург пришло свыше 200 заявок из 12 стран, но, в итоге, к участию были приглашены 24 картины – 14 неигровых и 10 игровых.

• Приз за лучший игровой фильм – ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ, реж. Наталия Мещанинова, Россия

• Приз за лучший неигровой фильм – VAD’D’A. МЫТАРСТВА, реж. Никита Добрынин, Россия

• Специальный диплом жюри за лучшее визуальное решение – ЧЕРНЫЙ ВАГОН, реж. Адилет Каржоев, Кыргызстан

• Специальный диплом жюри за открытие интересного и современного героя – СКАЗИТЕЛЬНИЦА, реж. Сергей Четверухин, Россия

• Специальный диплом жюри за свежий концептуальный взгляд – ЭФИР, реж. Николай Флотский, Россия

• Лучшая мужская роль – Сейдулла Молдаханов (СТЕПЬ, реж. Максим Акбаров, Республика Казахстан)

• Лучшая женская роль – Айсенам Юсупова (УЗБЕЧКА, реж. Акбар Бектурдиев, Республика Узбекистан)

• Лучший оператор – Иман Имано (ОБНАЖЕННЫЙ, реж. Хикмат Рахимов, Республика Азербайджан)

• Лучший сценарий – Музаффар Мухиддин, Бахтияр Каримов (ФОРТУНА, реж. Мухиддин Музаффар, Республика Таджикистан)

• Лучший режиссер – Таалайбек Кулмендев (ПРОДАЕТСЯ ДОМ, Республика Кыргызстан)

• Специальный приз за лучшую копродукцию – ХОЛОДНЫЙ КАК МРАМОР, реж. Азиф Рустамов (Азербайджан, Франция).

Мероприятия фестиваля проходили сразу на нескольких петербургских площадках: киностудии «Лендок», кинотеатрах Дом Кино, «Аврора», «Родина» и впервые – на киностудии Ленфильм.

Фото: Valeria / valeriahope.ru