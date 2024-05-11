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Министр культуры Ольга Любимова может сохранить пост в новом правительстве

Автор: Илья Кувшинов

11 мая 2024

Государственная Дума утвердит вице-премьеров и министров 13 и 14 мая

Министр культуры Ольга Любимова, которая после инаугурации президента 7 мая работает в статусе исполняющей обязанности, вероятнее всего, сохранит за собой пост в новом правительстве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, руководство страны довольно работой Любимовой. Представитель Минкультуры, в свою очередь, отказался от комментариев, предложив «дождаться официальной информации».

Государственная Дума будет утверждать вице-премьеров и министров 13 и 14 мая – после поправок в Конституцию для их назначения требуется согласие нижней палаты парламента. В воскресенье, 12 мая, комитет Госдумы по культуре встретится с кандидатами на должность министра культуры и курирующего вице-премьера.

Ольга Любимова получила пост министра культуры в январе 2020 года. До назначения она возглавляла в ведомстве Департамент кинематографии.

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой

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