НМГ выкупила долю ВТБ в компании «СТС Медиа»

Сделка была проведена до введения санкций в отношении банковской группы

Холдинг «Национальная медиа группа» выкупил долю ВТБ в «СТС Медиа», в управлении которого находятся телеканалы СТС и «Домашний». Об этом сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность НМГ за 2021 год.

Согласно пояснительной записке, «Национальная медиа группа» выкупила 45% «Медиа инвестиций» — компании, через которую холдинг владеет «СТС Медиа» — у второго акционера. Как отмечает РБК, вторым акционером через АО «Клиенты Стратегия Результат» была группа ВТБ. Сумма сделки в отчетности не указана, номинальная стоимость пакета составила 450 тысяч рублей.

В конце февраля ВТБ попал в санкционный список США и Великобритании. По словам представителя «Национальной медиа группы», выкуп акций «Медиа Инвестиций» состоялся до введения санкций и в рамках плановой консолидации.