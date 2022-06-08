Стала известна программа и состав жюри Фестиваля контента стриминговых платформ

Смотр Original+ пройдет в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2022

С 20 по 21 июня в Москве состоится Форум CSTB.PRO.MEDIA 2022. В рамках форума, 21 июня, пройдет Первый Фестиваль контента стриминговых платформ Original+, на котором запланированы предпремьерные показы русскоязычных проектов.

Свои новинки представят (программа дополняется):

• IVI – «Эльбрус. Точка невозврата»;

• Kion – «Переговорщик»;

• Okko – «1703»;

• Premier – «Люся»;

• Start – «Жиза».

В состав независимого жюри войдут:

• Алексей Гореславский – генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (председатель жюри);

• Юлия Иванова – генеральный директор ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»;

• Алексей Попогребский – российский кинорежиссер и сценарист;

• Юлия Снигирь – российская актриса;

• Егор Москвитин – кинокритик, программный директор фестиваля сериалов «Пилот».

Участники будут отмечены в номинациях: Самый ожидаемый проект; Оригинальный сериал; Оригинальное режиссерское видение; Оригинальный актер; Оригинальная актриса; Оригинальная музыка; Оригинальный сценарий; Спецноминация «Оригинальный сериал от платных телеканалов»; Специальный приз от «Российской газеты».

Награждение состоится также 21 июня.

Для посещения первого российского Фестиваля контента стриминговых платформ Original+ необходимо приобрести билет на Форум, сделать это можно на сайте: https://midexpo.glueup.ru/event/1937/register/.