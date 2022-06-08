Стала известна программа и состав жюри Фестиваля контента стриминговых платформ
Смотр Original+ пройдет в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2022
С 20 по 21 июня в Москве состоится Форум CSTB.PRO.MEDIA 2022. В рамках форума, 21 июня, пройдет Первый Фестиваль контента стриминговых платформ Original+, на котором запланированы предпремьерные показы русскоязычных проектов.
Свои новинки представят (программа дополняется):
• IVI – «Эльбрус. Точка невозврата»;
• Kion – «Переговорщик»;
• Okko – «1703»;
• Premier – «Люся»;
• Start – «Жиза».
В состав независимого жюри войдут:
• Алексей Гореславский – генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (председатель жюри);
• Юлия Иванова – генеральный директор ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»;
• Алексей Попогребский – российский кинорежиссер и сценарист;
• Юлия Снигирь – российская актриса;
• Егор Москвитин – кинокритик, программный директор фестиваля сериалов «Пилот».
Участники будут отмечены в номинациях: Самый ожидаемый проект; Оригинальный сериал; Оригинальное режиссерское видение; Оригинальный актер; Оригинальная актриса; Оригинальная музыка; Оригинальный сценарий; Спецноминация «Оригинальный сериал от платных телеканалов»; Специальный приз от «Российской газеты».
Награждение состоится также 21 июня.
Для посещения первого российского Фестиваля контента стриминговых платформ Original+ необходимо приобрести билет на Форум, сделать это можно на сайте: https://midexpo.glueup.ru/event/1937/register/.