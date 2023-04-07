Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2023 года

Лишь одна картина прокатывается в России легально

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в марте 2023 года. В Group-IB подчеркивают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако существует прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

На первом месте расположился кинокомикс Disney/Marvel ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ. Лидер мирового проката, собравший $471 млн в кинотеатрах по всему свету, вполне ожидаемо возглавил пиратский чарт.

Серебро у детектива Netflix ЛЮТЕР: ПАВШЕЕ СОЛНЦЕ, несмотря на довольно скромные зрительские оценки картины. Драмеди СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ с Ченингом Татумом замыкает пьедестал.

Примечательно, что в десятку попал АМПИР V Виктора Гинзбурга. Экранизация романа Виктора Пелевина так и не добралась до российских экранов, и проект-долгострой слили в сеть к разочарованию режиссера: по его заявлению, у пиратов оказалась старая не финальная версия ленты. Вторым российским релизом в рейтинге стала картина Георгия Шенгелия ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ с Александром Робаком, Евгением Ткачуком и Петром Федоровым, единственный релиз из верхней десятки, который демонстрируется в России официально. ЧЕБУРАШКА покинул топ-10 самых скачиваемых фильмов среди отечественных пиратов.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в феврале 2023 года:

1. ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ

2. ЛЮТЕР: ПАВШЕЕ СОЛНЦЕ

3. СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

4. МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД

5. КИТ

6. АМПИР V

7. ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ

8. У НАС ПРИВИДЕНИЕ!

9. ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ

10. КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ

Полный список самых распираченных кинофильмов в марте 2023 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 7 апреля. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.