Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2023 года
Лишь одна картина прокатывается в России легально
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в марте 2023 года. В Group-IB подчеркивают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако существует прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
На первом месте расположился кинокомикс Disney/Marvel ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ. Лидер мирового проката, собравший $471 млн в кинотеатрах по всему свету, вполне ожидаемо возглавил пиратский чарт.
Серебро у детектива Netflix ЛЮТЕР: ПАВШЕЕ СОЛНЦЕ, несмотря на довольно скромные зрительские оценки картины. Драмеди СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ с Ченингом Татумом замыкает пьедестал.
Примечательно, что в десятку попал АМПИР V Виктора Гинзбурга. Экранизация романа Виктора Пелевина так и не добралась до российских экранов, и проект-долгострой слили в сеть к разочарованию режиссера: по его заявлению, у пиратов оказалась старая не финальная версия ленты. Вторым российским релизом в рейтинге стала картина Георгия Шенгелия ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ с Александром Робаком, Евгением Ткачуком и Петром Федоровым, единственный релиз из верхней десятки, который демонстрируется в России официально. ЧЕБУРАШКА покинул топ-10 самых скачиваемых фильмов среди отечественных пиратов.
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в феврале 2023 года:
1. ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ
2. ЛЮТЕР: ПАВШЕЕ СОЛНЦЕ
3. СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ
4. МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД
5. КИТ
6. АМПИР V
7. ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ
8. У НАС ПРИВИДЕНИЕ!
9. ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ
10. КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ
Полный список самых распираченных кинофильмов в марте 2023 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 7 апреля. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.