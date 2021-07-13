Мировые кинотеатральные сборы превысят допандемийный уровень в 2024 году

Согласно прогнозу компании PwC, после резкого спада до $11,8 млрд в 2020 году мировые сборы кинотеатров вырастут до $23 млрд в 2021-м, а к 2024 году достигнут значения в $41,6 млрд, превысив аналогичный допандеминйный показатель — $40,7 млрд.

Китайский рынок кинопроката, который обошел американский в 2020 году, продолжит расти и достигнет $11 млрд к 2025 году. Однако в 2025-м, по прогнозам экспертов, США вновь станут лидером с емкостью рынка в $11,3 млрд.

В ближайшие пять лет самым быстрорастущим сектором индустрии развлечений и медиа будет OTT-рынок и стриминги. К концу 2025 года мировая выручка в этом сегменте достигнет $94 млрд, что на 60% больше по сравнению с началом 2020-го. Однако после роста на 29,4% в 2020-м (при учете транзакционной (TVoD) и подписной (SVoD) модели просмотра контента) в нынешнем году темп снизится до 13,2%. Объем отдельно SVoD-сегмента увеличится примерно на 10,6% к 2025 году до $81,3 млрд.

В целом, падение мировой выручки в индустрии развлечений и медиа с $2,1 трлн в 2019 году до $2.0 трлн в 2020-м стало рекордным за более чем 22 года. Тем не менее, уже к 2021-му рынок вырастет на 6,5% и на 6,7% в 2022-м, чему будет способствовать высокий спрос на цифровой контент и рекламу.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

13.07.2021 Автор: Виолетта Палий