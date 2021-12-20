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Прошедший уикенд стал лучшим в истории российского проката за пределами новогодних праздников

Автор: Никита Никитин

20 декабря 2021

Благодаря мощному старту «Человека-Паука» пал очередной рекорд

Прошедший уикенд стал лучшим по валовой кассе за всю историю наблюдений, если оставить за скобками период январских праздников. Общая выручка уикенда с 16 по 19 декабря составила 1,306 млрд рублей, что на 8 млн больше показателя майской четырехдневки трехлетней давности, когда в кинотеатрах стартовал комикс-блокбастер МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. Тогда общие сборы всех фильмов на дате достигли 1,298 млрд. Также позади остался уикенд  ВЕНОМА 2, который принес кинотеатрам 1,229 млрд валовых сборов (из них 1 млрд пришелся на кинокомикс).

Полученный результат стал возможен благодаря успешному старту сразу двух блокбатеров: проекта Marvel / Sony ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (872,5 млн на старте) и фантастического боевика МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (287,4 млн), которые обеспечили 88% от общих сборов уикенда.

Топ-6 уикендов по валовым сборов за пределами новогодних праздников на данный момент выглядит так:

Дата начала уикенда
Лидер уикенда
 Валовая касса / руб
16.12.21 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 1 306 145 302
03.05.18
МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ
 1 298 495 968
30.09.21 ВЕНОМ 2 1 228 683 146
04.10.18 ВЕНОМ 1 198 787 806
25.05.17 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ 1 163 157 649
18.07.19 КОРОЛЬ ЛЕВ 1 161 649 411

 

Также прошедшая четырехдневка закономерным образом возглавила список лучших постковидных уикендов. Второй раз за период после прошлогоднего локдауна тотал уикенда перешагнул отметку в 1 миллиард рублей. Топ самых кассовых уикендов после возобновления работы кинотеатров выглядит на данный момент следующим образом:

Дата начала уикенда
Лидер уикенда
 Валовая касса / руб
16.12.21 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 1 306 145 302
30.09.21 ВЕНОМ 2 1 228 683 146
7.10.21 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ 826 032 686
25.03.21 ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 809 820 178

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