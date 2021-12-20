Прошедший уикенд стал лучшим в истории российского проката за пределами новогодних праздников
Благодаря мощному старту «Человека-Паука» пал очередной рекорд
Прошедший уикенд стал лучшим по валовой кассе за всю историю наблюдений, если оставить за скобками период январских праздников. Общая выручка уикенда с 16 по 19 декабря составила 1,306 млрд рублей, что на 8 млн больше показателя майской четырехдневки трехлетней давности, когда в кинотеатрах стартовал комикс-блокбастер МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. Тогда общие сборы всех фильмов на дате достигли 1,298 млрд. Также позади остался уикенд ВЕНОМА 2, который принес кинотеатрам 1,229 млрд валовых сборов (из них 1 млрд пришелся на кинокомикс).
Полученный результат стал возможен благодаря успешному старту сразу двух блокбатеров: проекта Marvel / Sony ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (872,5 млн на старте) и фантастического боевика МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (287,4 млн), которые обеспечили 88% от общих сборов уикенда.
Топ-6 уикендов по валовым сборов за пределами новогодних праздников на данный момент выглядит так:
|
Дата начала уикенда
|
Лидер уикенда
|Валовая касса / руб
|16.12.21
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|1 306 145 302
|03.05.18
|
МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ
|1 298 495 968
|30.09.21
|ВЕНОМ 2
|1 228 683 146
|04.10.18
|ВЕНОМ
|1 198 787 806
|25.05.17
|ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
|1 163 157 649
|18.07.19
|КОРОЛЬ ЛЕВ
|1 161 649 411
Также прошедшая четырехдневка закономерным образом возглавила список лучших постковидных уикендов. Второй раз за период после прошлогоднего локдауна тотал уикенда перешагнул отметку в 1 миллиард рублей. Топ самых кассовых уикендов после возобновления работы кинотеатров выглядит на данный момент следующим образом:
|
Дата начала уикенда
|
Лидер уикенда
|Валовая касса / руб
|16.12.21
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|1 306 145 302
|30.09.21
|ВЕНОМ 2
|1 228 683 146
|7.10.21
|НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
|826 032 686
|25.03.21
|ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
|809 820 178
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