Warner Bros. Discovery рассматривает возможность разделения бизнеса ради повышения стоимости акций

Текущий долг медиаконгломерата оценивается в районе $40 млрд

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав обдумывает сразу несколько вариантов спасения бизнеса, текущий долг которого оценивается в районе $40 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

В их числе называются возможная продажа активов медиаконгломерата или вывод студии Warner Bros. и стримингового сервиса Max в новую компанию, свободную от текущих долгов.

По мнению инсайдеров, разделение бизнеса может привести к тому, что прошлые долги корпорации останутся у не приносящих прибыль телевизионных сетей, а растущий OTT-сервис получит более высокий коэффициент оценки акций.

Напомним, что на этой неделе Warner Bros. Discovery также начала новый раунд увольнений.