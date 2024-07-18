Warner Bros. Discovery рассматривает возможность разделения бизнеса ради повышения стоимости акций
Автор: Илья Кувшинов
18 июля 2024
Текущий долг медиаконгломерата оценивается в районе $40 млрд
Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав обдумывает сразу несколько вариантов спасения бизнеса, текущий долг которого оценивается в районе $40 млрд. Об этом сообщает Financial Times.
В их числе называются возможная продажа активов медиаконгломерата или вывод студии Warner Bros. и стримингового сервиса Max в новую компанию, свободную от текущих долгов.
По мнению инсайдеров, разделение бизнеса может привести к тому, что прошлые долги корпорации останутся у не приносящих прибыль телевизионных сетей, а растущий OTT-сервис получит более высокий коэффициент оценки акций.
Напомним, что на этой неделе Warner Bros. Discovery также начала новый раунд увольнений.
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