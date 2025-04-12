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Warner Bros. анонсировала линейку продолжений и ремейков

Автор: Илья Кувшинов

12 апреля 2025

В их числе – новые «Minecraft в кино», «Битлджус» и «Телохранитель»

Главы киноподразделения Warner Bros. Майкл Де Лука и Памела Эбди дали большое интервью Deadline, в котором они рассказали о грядущих планах студии.

Среди анонсированных продолжений – сиквел MINECRAFT В КИНО и триквел БИТЛДЖУСА (по словам Де Луки, контракты «еще не финализированы, но это неминуемо»). Помимо этого, боссы подтвердили, что Amblin вместе с Крисом Коламбусом разрабатывают новые фильмы по ГРЕМЛИНАМ и БАЛБЕСАМ.

Эбди, в свою очередь, заявила, что сценарий фильма ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ОХОТА НА ГОЛЛУМА Энди Серкиса должен быть закончен уже в мае, а Дрю Годдард (МАРСИАНИН) все еще продолжает работу над новой МАТРИЦЕЙ.

Студия также разрабатывает ремейк триллера ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ, главные роли в котором сыграли Кевин Костнер и Уитни Хьюстон. Режиссером картины выступит Сэм Ренч, в прошлом специализировавшийся на больших фильмах-концертах (TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR), а сценарий пишет Джонатан Абрамс (ПРИСЯЖНЫЙ НОМЕР ДВА). Кастинг в проект пока не начинался.

Фото: кадр из фильма БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС

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