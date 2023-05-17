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Аналитика


Предпродажи уикенда: вперед вырвалась «Хитровка. Знак четырех»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (NKI), хорроры МЕГАЛОДОН (AK) и ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (GF) и на детектив ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP).

Лидером по предпродажам среди новинок стал исторический детектив Карена Шахназарова ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ. Собрав 723,5 тысяч рублей, картина с Константином Крюковым и Михаилом Пореченковым обошла все референсы, среди которых АМАНАТ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн), ДЕВЯТАЯ (274,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,5 млн), БЕНДЕР: НАЧАЛО (204,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,3 млн) и ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (153,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ 723,5
АМАНАТ 424,6
ДЕВЯТАЯ 274,9
БЕНДЕР: НАЧАЛО 204,2
ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ 153,8

Мультсиквел ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 отметился на старте предпродажами в размере 426,6 тысяч рублей. Это меньше показателей мультфильмов 100% ВОЛК (570,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (478,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,7 млн), но превосходит данные ПОВЕЛИТЕЛЯ ДРАКОНОВ (266,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,5 млн) и первого ТРИО В ПЕРЬЯХ (218,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
100% ВОЛК 570,8
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА 478,9
ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 426,6
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 266,9
ТРИО В ПЕРЬЯХ 218,4

Среди хорроров уикенда впереди МЕГАЛОДОН - 376,2 тысячи рублей. Проект «Атмосферы кино» опередил недавние аналоги ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч, стартовые сборы – 19,6 млн) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч, стартовые сборы – 23,5 млн), а также две части дилогии СИНЯЯ БЕЗДНА (45 тысяч, стартовые сборы – 18,6 млн) и СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (105,5 тысяч, стартовые сборы – 28 млн). В свою очередь, ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ с результатом 63,4 тысячи рублей проиграл проекту НА КРАЮ (120,5 тысяч, стартовые сборы – 13,5 млн), но смог обойти ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ (35,6 тысяч, стартовые сборы – 8,2 млн) и ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (28,7 тысяч, стартовые сборы – 14,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МЕГАЛОДОН 376,2
ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ 145,7
ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 121,2
НА КРАЮ 120,5
СИНЯЯ БЕЗДНА 2 105,5
ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ 63,4
СИНЯЯ БЕЗДНА 45,0
ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ 35,6
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 28,7

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17.05.2023 Автор: Никита Никитин

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