top banner

Аналитика


Предпродажи уикенда: «Теща» рвется ввысь

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедии ТЕЩА (CP) и БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (NKI), а также боевик НЕМАЯ ЯРОСТЬ (VLG).

Очень высокие предпродажи наблюдаются у комедии ТЕЩА - 5,3 млн. Новинка с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой стартует на уровне четвертых говорящих МУЖЧИН (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 133,6 млн) и на голову превосходит другие успешные комедии БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн), ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн) и НЕПОСЛУШНИК 2 (1,57 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ТЕЩА 5,39
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ 5,381
БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,181
ЕЛКИ 9 1,598
НЕПОСЛУШНИК  2 1,572

Экшн Джона Ву НЕМАЯ ЯРОСТЬ предварительно собрал 169,8 тысяч рублей. Боевик уступил экшн-комедии с Джеки Чаном КРУЧЕ НЕКУДА (352,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,1 млн), но оставила позади остросюжетные проекты Лиама Нисона ЗАСТУПНИК (89,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) и ФЛЭШБЕК (82,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн).

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КРУЧЕ НЕКУДА 352,9
НЕМАЯ ЯРОСТЬ 169,8
ЗАСТУПНИК 89,5
ФЛЕШБЭК 82,3

Новогодняя комедия БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА предварительно заработала 113,3 тысяч рублей. Новинка выступила идентично комедии ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 21 млн), уступила ленте ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и опередила картины ЛАВТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн) и НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,4 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ТАЙНЫЙ САНТА 278,9
ЮРА ДВОРНИК 113,4
БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА 113,3
ЛАВСТОРИ 100,7
НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ 73,8

Фото: кадр из фильма ТЕЩА

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

29.11.2023 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
«Дворец» Романа Полански вышел в российский прокат в купированном виде
Подробнее
Предпродажи уикенда: лидерами стали «Хоккейные папы» и «Дворец»
Подробнее
Режиссер «47 ронинов» потратил деньги Netflix на криптовалюту и биржевые игры
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 ноября 2023 года
Подробнее
Фонд кино поддержит 10 проектов для детской и семейной аудитории и авторскую анимацию
Подробнее
Минкультуры может не выдать прокатное удостоверение фильму «Поедем с тобой в Макао»
Подробнее
Фонд кино поддержит два национальных фильма в прокате в IV кв. 2023 – I кв. 2024 года
Подробнее
Касса четверга: «По щучьему велению» все еще на первом месте
Подробнее
Международный фестиваль «КиноБраво» пройдет в Сочи в следующем году
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» объявил жюри
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Хоккейные папы» стали лучшей новинкой
Подробнее
«Суперпозиция» с Павлом Табаковым названа лучшим жанровым веб-сериалом на фестивале в Испании
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 ноября – 3 декабря 2023 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стали «Хоккейные папы»
Подробнее
В Москве прошел специальный показ фильма «Белый список»
Подробнее