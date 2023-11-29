Предпродажи уикенда: «Теща» рвется ввысь

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедии ТЕЩА (CP) и БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (NKI), а также боевик НЕМАЯ ЯРОСТЬ (VLG).

Очень высокие предпродажи наблюдаются у комедии ТЕЩА - 5,3 млн. Новинка с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой стартует на уровне четвертых говорящих МУЖЧИН (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 133,6 млн) и на голову превосходит другие успешные комедии БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн), ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн) и НЕПОСЛУШНИК 2 (1,57 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ТЕЩА 5,39 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ 5,381 БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,181 ЕЛКИ 9 1,598 НЕПОСЛУШНИК 2 1,572

Экшн Джона Ву НЕМАЯ ЯРОСТЬ предварительно собрал 169,8 тысяч рублей. Боевик уступил экшн-комедии с Джеки Чаном КРУЧЕ НЕКУДА (352,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,1 млн), но оставила позади остросюжетные проекты Лиама Нисона ЗАСТУПНИК (89,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) и ФЛЭШБЕК (82,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КРУЧЕ НЕКУДА 352,9 НЕМАЯ ЯРОСТЬ 169,8 ЗАСТУПНИК 89,5 ФЛЕШБЭК 82,3

Новогодняя комедия БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА предварительно заработала 113,3 тысяч рублей. Новинка выступила идентично комедии ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 21 млн), уступила ленте ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и опередила картины ЛАВТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн) и НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ТАЙНЫЙ САНТА 278,9 ЮРА ДВОРНИК 113,4 БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА 113,3 ЛАВСТОРИ 100,7 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ 73,8

Фото: кадр из фильма ТЕЩА

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29.11.2023 Автор: Никита Никитин