Предпродажи уикенда: «Теща» рвется ввысь
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедии ТЕЩА (CP) и БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (NKI), а также боевик НЕМАЯ ЯРОСТЬ (VLG).
Очень высокие предпродажи наблюдаются у комедии ТЕЩА - 5,3 млн. Новинка с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой стартует на уровне четвертых говорящих МУЖЧИН (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 133,6 млн) и на голову превосходит другие успешные комедии БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн), ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн) и НЕПОСЛУШНИК 2 (1,57 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ТЕЩА
|5,39
|О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
|5,381
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|2,181
|ЕЛКИ 9
|1,598
|НЕПОСЛУШНИК 2
|1,572
Экшн Джона Ву НЕМАЯ ЯРОСТЬ предварительно собрал 169,8 тысяч рублей. Боевик уступил экшн-комедии с Джеки Чаном КРУЧЕ НЕКУДА (352,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,1 млн), но оставила позади остросюжетные проекты Лиама Нисона ЗАСТУПНИК (89,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) и ФЛЭШБЕК (82,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КРУЧЕ НЕКУДА
|352,9
|НЕМАЯ ЯРОСТЬ
|169,8
|ЗАСТУПНИК
|89,5
|ФЛЕШБЭК
|82,3
Новогодняя комедия БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА предварительно заработала 113,3 тысяч рублей. Новинка выступила идентично комедии ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 21 млн), уступила ленте ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и опередила картины ЛАВТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн) и НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ТАЙНЫЙ САНТА
|278,9
|ЮРА ДВОРНИК
|113,4
|БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА
|113,3
|ЛАВСТОРИ
|100,7
|НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
|73,8
Фото: кадр из фильма ТЕЩА
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29.11.2023 Автор: Никита Никитин