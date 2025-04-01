Обзор новинок проката на уикенде 3–6 апреля

Главной новинкой уикенда станет ностальгическая комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Продолжение народного хита 2021 года усилило актерский состав Евгением Цыгановым в сложном пластическом гриме и без него, расширило историю до трех временных периодов (послевоенные годы, 90-е и наши дни) и добавило лирического звучания ленте, которая изначально делала ставку на ироничные и узнаваемые скетчи. Совокупность этих нововведений и высокий рейтинг зрительского ожидания позволяет прогнозировать новинке кассу, сопоставимую со сборами таких успешных аналогов, как Я ХУДЕЮ (319 млн рублей на старте) и НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (224 млн на старте).

Среди зарубежных новинок выделяется свежий релиз от А24, фэнтези-хоррор СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (VLG). Опыт проката релизов этой студии показал, что у фильмов с необычным хай-концептом есть обширная аудитория, способная превращать их в хиты проката. При этом у СМЕРТИ ЕДИНОРОГА имеются еще и голливудские звезды практически на всех ключевых ролях. Основными кассовыми референсами видятся ГОРИ, ГОРИ ЯСНО (45,2 млн на старте) и СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (44,9 млн на старте).

Альтернативой сказочному хоррору станет психологический триллер ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ (AK). В касте этой новинки также задействованы известные и титулованные актеры, Джон Литгоу и Джеффри Раш, а позитивный «сарафан» с международных кинофестивалей добавляет проекту зрительского интереса и событийности. Так что ориентирами для прогнозов могут служить такие фильмы, как ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (10,5 млн на старте) и ПАУТИНА СТРАХА (9,4 млн на старте).

Также зрители смогут посмотреть костюмированную драму ПАДЕНИЕ КОРОНЫ (RWV) и хоррор ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ. ОДЕРЖИМАЯ (KNLG).

Фото: кадр со съемок фильма БАТЯ 2. ДЕД

01.04.2025 Автор: Вероника Cкурихина