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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 3–6 апреля

Родом из детства

Главной новинкой уикенда станет ностальгическая комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Продолжение народного хита 2021 года усилило актерский состав Евгением Цыгановым в сложном пластическом гриме и без него, расширило историю до трех временных периодов (послевоенные годы, 90-е и наши дни) и добавило лирического звучания ленте, которая изначально делала ставку на ироничные и узнаваемые скетчи. Совокупность этих нововведений и высокий рейтинг зрительского ожидания позволяет прогнозировать новинке кассу, сопоставимую со сборами таких успешных аналогов, как Я ХУДЕЮ (319 млн рублей на старте) и НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (224 млн на старте).

Среди зарубежных новинок выделяется свежий релиз от А24, фэнтези-хоррор СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (VLG). Опыт проката релизов этой студии показал, что у фильмов с необычным хай-концептом есть обширная аудитория, способная превращать их в хиты проката. При этом у СМЕРТИ ЕДИНОРОГА имеются еще и голливудские звезды практически на всех ключевых ролях. Основными кассовыми референсами видятся ГОРИ, ГОРИ ЯСНО (45,2 млн на старте) и СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (44,9 млн на старте).

Альтернативой сказочному хоррору станет психологический триллер ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ (AK). В касте этой новинки также задействованы известные и титулованные актеры, Джон Литгоу и Джеффри Раш, а позитивный «сарафан» с международных кинофестивалей добавляет проекту зрительского интереса и событийности. Так что ориентирами для прогнозов могут служить такие фильмы, как ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (10,5 млн на старте) и ПАУТИНА СТРАХА (9,4 млн на старте).

Также зрители смогут посмотреть костюмированную драму ПАДЕНИЕ КОРОНЫ (RWV) и хоррор ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ. ОДЕРЖИМАЯ (KNLG).

Фото: кадр со съемок фильма БАТЯ 2. ДЕД

01.04.2025 Автор: Вероника Cкурихина

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