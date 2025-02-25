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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 27 февраля – 02 марта

Подлинные герои, комедийный хоррор и Юра Борисов как знак качества

Самая масштабная новинка уикенда, остросюжетная лента СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (CP) порадует ценителей духоподъемных историй о советском прошлом. Материалы продают картину как патриотическую экшн-драму, разыгранную популярными артистами. Учитывая выросшую за последнее время цену билета, кассовый потенциал фильма можно оценить на уровне ЛЕДОКОЛА (125 млн рублей на старте) и ЧЕРНОБЫЛЯ (163 млн).

Самой заметной зарубежной новинкой станет хоррор ОБЕЗЬЯНА (GF). Картина привлечет и поклонников фильмов ужасов в целом, и фанатов Стивена Кинга в частности. Ориентирами здесь может служить предыдущая работа режиссера Осгуда Перкинса СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (122 млн на старте), а также недавний ЕРЕТИК (74,5 млн).

Востребованность и популярность Юры Борисова повышают шансы драматического триллера КОНЧИТСЯ ЛЕТО (VLG) быть замеченным более широкой аудиторией. Повышенный интерес к картине ожидается в Якутии, где снято кино. Потенциал ленты можно, таким образом, сравнить с другой фестивальной драмой – СНЕГИРЬ (19,4 млн на старте).

Чешский мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (AK) станет среди новинок недели главным предложением для семейной аудитории. Среди преимуществ проекта – приключенческий экшн, низкая конкуренция и мощности прокатчика «Атмосферы кино». Референсом в данном случае можно назвать ленты РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ (15 млн на старте) и СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (19,3 млн).

Ценителей боевиков на уикенде ждет экшн КЛИНЕР (RWV), сюжетно отсылающий к КРЕПКОМУ ОРЕШКУ, но с Дейзи Ридли в главной роли. Ориентирами в его случае служат проекты БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО (5,3 млн на старте) и СЛЕД КИЛЛЕРА (9,2 млн).

Заинтересовать молодежную аудиторию может американский триллер МИЛЛИОН ЛАЙКОВ (CPF). Для этого у него есть популярная тема, узнаваемые образы и глянцевая картинка. Самый очевидный референс здесь – другой остросюжетный проект компании Capella Film ГОРОД СТРАХА (5,4 млн за первый уикенд).

Поклонники необычной и взрослой анимации не должны пропустить на уикенде номинированный на «Оскар» мультфильм МЕМУАРЫ УЛИТКИ (MCM) – новую работу Адама Эллиота (МЭРИ И МАКС).

Также зрители смогут посмотреть драму ДВА КАПИТАНА (RFGD), мелодраму МЕШОК КАРТОШКИ (SMKT), криминальную комедию ЧОКНУТЫЕ (PRD) и семейную ленту СЕКРЕТНЫЙ ПАПА (PLK).

Фото: кадр из фильма ОБЕЗЬЯНА

25.02.2025 Автор: Вероника Cкурихина

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