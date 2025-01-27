Обзор новинок проката на уикенде 23–26 января 2025 года

В последний январский уикенд на экраны выйдут сразу несколько перспективных новинок. Лидером проката должен стать исторический эпик ЗЛОЙ ГОРОД (CAO), рассказывающий про осаду Козельска войсками Золотой Орды. В целом проект рассчитан на массовую аудиторию, но сосредоточится все же на возрастном и региональном зрителе. Базовым ориентиром для фильма может служить ТОБОЛ (72,1 млн рублей на старте), хотя, благодаря стратегической поддержки Первого канала и масштабной рекламной кампании, проект может приблизиться к показателям СЕРДЦА ПАРМЫ (134,9 млн).

Комедия ПО БАРАМ (AK) привлечет внимание молодежной аудитории крупных городов. Актуальный актерский состав, привлекательный концепт и имя модного режиссера Александра Фомина (МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, «Министерство Всего Хорошего») позволяют рассчитывать на то, что кинотеатры получат «сарафанный» хит в духе лучших фильмов «Квартета И». Одним из аналогов новинки можно считать другую молодежную комедию, СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (60,6 млн рублей).

Еще одна комедия уикенда, ЛОТЕРЕЯ (CP), больше предназначена для регионального зрителя. Козырями проекта являются авантюрный сюжет и богатый актерский ансамбль во главе с Евгением Куликом и Алексеем Серебряковым. У новинки есть все шансы сработать на уровне ленты НЕПОСЛУШНИКИ (57,7 млн рублей).

Мультфильм КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ (VLG) и фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (NKI) поделят между собой семейную аудиторию уикенда. Основными референсами данных новинок выступают проекты АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (20,3 млн рублей) и ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (15,9 млн) соответственно.

Подготовленная аудитория мегаполисов наверняка обратит внимание на новую режиссерскую работу Джонни Деппа МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (RWV).

Другим крайне любопытным проектом, способным приятно удивить кинотеатры, может оказаться ставшая большим хитом у себя на родине французская мелодрама РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА (CPF).

Также зрители смогут посмотреть мультфильм САМЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ (EXP), хоррор АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (WP), анимационную ленту СТЕКЛОДУВ (RUR), драму БРАТЬЯ ПО НОТАМ (UNID), экшн КАРАГАНДА (CS), драму СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ (K24), хоррор ОБОРОТЕНЬ (RR), драму АГНИЯ (SMKT), фэнтези ЧЕРТОВ КАМЕНЬ (SMKT), военную драму ЧТО СКРЫВАЕТ ИРЕН? (CAP), а также перевыпуск мелодрамы МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ (MVK).

Фото: кадр из фильма ЗЛОЙ ГОРОД

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27.01.2025 Автор: Никита Никитин