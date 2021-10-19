Трейлеры новинок уикенда: «Неисправимый Рон» и «Хороший, плохой, коп» разошлись в цифрах

Предстоящий уикенд в российском прокате обойдется без крупных студийных блокбастеров, зато будет более разнообразным в своем жанровом проявлении. Рассмотрим показатели трейлеров проектов НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS), ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI), ДРАКУЛОВ (CP) и ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (MG).

Лидером по охвату аудитории среди новинок ожидаемо стал новый мультфильм студии 20th Century Animation НЕИСПРАВИМЫЙ РОН. Ролик проекта начал демонстрироваться в кинотеатрах совсем недавно, летом текущего года. В итоге трейлер получил хардлоки к мультфильму ЛУКА и приключенческому экшну КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ. Это дало ему общий потенциальный охват аудитории в 4,8 млн человек. На YouTube три наиболее востребованных ролика мультфильма в совокупности дали 1,4 млн просмотров (6 407 «лайков» и 180 «дизлайков»). В то время как на «КиноПоиске» у дублированного трейлера картины 9 008 просмотров.

Около двух миллионов контактов с аудиторией в кинотеатрах (а если точнее – 1,9 млн) получил ролик слэшера ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ. Трейлер проекта крепился к таким фильмам дистрибьютора UPI, как ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА, СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА, КЭНДИМЕН и ЗЛОЕ. К этому можно добавить более 1,3 млн просмотров ролика на трех различных YouTube-каналах (на троих у них 9,7 тыс. «лайков» и 238 «дизлайков») и 35 855 просмотров на «КиноПоиске».

Значительный охват в кинотеатрах получил и ролик отечественной комедии ДРАКУЛОВ. Трейлер проекта был прикреплен к фильмам ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО, БЕНДЕР: НАЧАЛО, ОБОРОТНИ ВНУТРИ и БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ. За счет этого у него накопилось более 1,4 млн контактов со зрителями. На YouTube у ролика комедии с Михаилом Галустяном набралось 1,2 млн просмотров (6,7 тыс. «лайков» и 4,4 тыс. «дизлайков»). А на «КиноПоиске» трейлер был просмотрен 8 445 раз.

Ролик экшн-триллера ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП был прихардлочен к релизам КОДЕКС КИЛЛЕРА и В ЗАПАДНЕ. Благодаря этому в кинотеатрах его могли увидеть около 72 тыс. человек. На YouTube у трейлера более внушительные и самые высокие среди всех новинок уикенда цифры – 3,6 млн просмотров с различных каналов (7,9 тыс. «лайков» и 329 «дизлайков»). При этом на «КиноПоиске» дублированный ролик получил 7 471 просмотр.

19.10.2021 Автор: Дмитрий Некрасов