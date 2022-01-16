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Амедиатека рассказала о популярных в новогодние каникулы тайтлах

Автор: Виолетта Палий

16 января 2022

Лидером стал документальный фильм о киновселенной Гарри Поттера

В течение 10 праздничных дней, в период с 31 декабря по 9 января, число просмотров среди подписчиков онлайн-кинотеатра Амедиатека увеличилось на 65%. Лидером среди просмотров стал документальный фильм ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС, премьера которого состоялась в Амедиатеке 1 января. Фильмы о Гарри Поттере также пользовались наибольшей популярностью: количество просмотров всех проектов волшебной вселенной (ГАРРИ ПОТТЕР, включая новый фильм, и ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ) составило более 30% от всех просмотров в онлайн-кинотеатре в этот период.

Амедиатека представила топ фильмов и сериалов, которые подписчики смотрели на новогодних каникулах:

  • ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС
  • «И просто так»
  • ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
  • ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА
  • ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА
  • ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ
  • ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА
  • ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА
  • «Декстер: Новая кровь»
  • «Секс в большом городе»

Сразу после новогодних праздников онлайн-кинотеатр представил несколько мировых премьер: 10 декабря стартовал второй сезон сериала «Эйфория», которая вошла в топ-3 по просмотрам в день премьеры. Также 14 января Амедиатека представила три серии нового сериала Джеймса Ганна «Миротворец». 24 января состоится премьера шестого сезона популярного сериала «Миллиарды», а 25 января выйдет исторический сериал «Позолоченный век» от создателей сериала «Аббатство Даунтон».

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