Амедиатека рассказала о популярных в новогодние каникулы тайтлах

Лидером стал документальный фильм о киновселенной Гарри Поттера

В течение 10 праздничных дней, в период с 31 декабря по 9 января, число просмотров среди подписчиков онлайн-кинотеатра Амедиатека увеличилось на 65%. Лидером среди просмотров стал документальный фильм ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС, премьера которого состоялась в Амедиатеке 1 января. Фильмы о Гарри Поттере также пользовались наибольшей популярностью: количество просмотров всех проектов волшебной вселенной (ГАРРИ ПОТТЕР, включая новый фильм, и ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ) составило более 30% от всех просмотров в онлайн-кинотеатре в этот период.

Амедиатека представила топ фильмов и сериалов, которые подписчики смотрели на новогодних каникулах:

ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС

«И просто так»

ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА

ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА

ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ

ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА

ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА

«Декстер: Новая кровь»

«Секс в большом городе»

Сразу после новогодних праздников онлайн-кинотеатр представил несколько мировых премьер: 10 декабря стартовал второй сезон сериала «Эйфория», которая вошла в топ-3 по просмотрам в день премьеры. Также 14 января Амедиатека представила три серии нового сериала Джеймса Ганна «Миротворец». 24 января состоится премьера шестого сезона популярного сериала «Миллиарды», а 25 января выйдет исторический сериал «Позолоченный век» от создателей сериала «Аббатство Даунтон».