Амедиатека рассказала о популярных в новогодние каникулы тайтлах
Лидером стал документальный фильм о киновселенной Гарри Поттера
В течение 10 праздничных дней, в период с 31 декабря по 9 января, число просмотров среди подписчиков онлайн-кинотеатра Амедиатека увеличилось на 65%. Лидером среди просмотров стал документальный фильм ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС, премьера которого состоялась в Амедиатеке 1 января. Фильмы о Гарри Поттере также пользовались наибольшей популярностью: количество просмотров всех проектов волшебной вселенной (ГАРРИ ПОТТЕР, включая новый фильм, и ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ) составило более 30% от всех просмотров в онлайн-кинотеатре в этот период.
Амедиатека представила топ фильмов и сериалов, которые подписчики смотрели на новогодних каникулах:
- ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС
- «И просто так»
- ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
- ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА
- ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА
- ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ
- ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА
- ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА
- «Декстер: Новая кровь»
- «Секс в большом городе»
Сразу после новогодних праздников онлайн-кинотеатр представил несколько мировых премьер: 10 декабря стартовал второй сезон сериала «Эйфория», которая вошла в топ-3 по просмотрам в день премьеры. Также 14 января Амедиатека представила три серии нового сериала Джеймса Ганна «Миротворец». 24 января состоится премьера шестого сезона популярного сериала «Миллиарды», а 25 января выйдет исторический сериал «Позолоченный век» от создателей сериала «Аббатство Даунтон».