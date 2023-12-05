Премия «Белый слон» объявила номинантов

Голосование продлится до 16 января 2024 года

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила шорт-лист за 2023 год. Всего в него попали 24 полнометражных фильма, премьеры которых состоялись с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года.

Голосование Экспертного совета премии начнется сегодня, 5 декабря, и продлится до 16 января 2024 года.

Номинанты в категориях документального, анимационного кино и сериалов (за тот же период) будут объявлены 18 декабря. Организаторы также приняли решение не проводить в этом году конкурс в категории «Лучший короткометражный игровой фильм».

Полный список номинантов

Лучший фильм

• ЗА НАС С ВАМИ (реж. Андрей Смирнов)

• ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ (реж. Наталия Мещанинова)

• ПАЦИЕНТ №1 (реж. Резо Гигинеишвили)

• СКАЗКА (реж. Александр Сокуров)

• СНЕГИРЬ (реж. Борис Хлебников)

• ФРАУ (реж. Любовь Мульменко)

• ЧУВСТВА АННЫ (реж. Анна Меликян)

• ЧУМА (реж. Дмитрий Давыдов)

Лучший полнометражный игровой дебют

• БЕРИ ДА ПОМНИ (реж. Байбулат Батулла)

• БЛАЖЬ (реж. Илья Поволоцкий)

• КАНИКУЛЫ (реж. Анна Кузнецова)

• КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ (реж. Малика Мусаева)

• КОНТАКТЫ (реж. Дмитрий Моисеев)

• КОРОЛЕВСТВО (реж. Татьяна Рахманова)

• НИША (реж. Антон Ермолин)

• ПРИВЕТ, МАМА (реж. Иля Малахова)

Лучшая режиссерская работа

• Резо Гигинеишвили (ПАЦИЕНТ №1)

• Дмитрий Давыдов (ЧУМА)

• Наталия Мещанинова (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ)

• Александр Сокуров (СКАЗКА)

• Анна Кузнецова (КАНИКУЛЫ)

• Алексей Федорченко (НОВЫЙ БЕРЛИН)

Лучший сценарий

• Резо Гигинеишвили, Александр Родионов (ПАЦИЕНТ №1)

• Наталия Мещанинова (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ)

• Любовь Мульменко (ФРАУ)

• Андрей Смирнов (ЗА НАС С ВАМИ)

• Александр Сокуров (СКАЗКА)

Лучшая главная мужская роль

• Эльдар Каллимулин (ГОД РОЖДЕНИЯ)

• Вадик Королев (ФРАУ)

• Тимофей Трибунцев (ЧУВСТВА АННЫ)

• Александр Филиппенко (ПАЦИЕНТ №1)

• Макар Хлебников (СНЕГИРЬ)

• Евгений Цыганов (1993)

Лучшая главная женская роль

• Таисья Калинина (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ)

• Ольга Макеева (ПАЦИЕНТ №1)

• Анна Михалкова (ЧУВСТВА АННЫ)

• Дарья Савельева (КАНИКУЛЫ)

• Дарья Савельева (ПРИВЕТ, МАМА)

• Мария Смольникова (ЛИССАБОН)

Лучшая мужская роль второго плана

• Степан Девонин (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ)

• Александр Робак (СНЕГИРЬ)

• Евгений Ткачук (РЫЖИЙ)

• Тимофей Трибунцев (СНЕГИРЬ)

• Олег Ягодин (ЧУВСТВА АННЫ)

• Леонид Ярмольник (ЗА НАС С ВАМИ)

Лучшая женская роль второго плана

• Дарья Коныжева (СВЕТ)

• Полина Кутепова (КАНИКУЛЫ)

• Маша Лобанова (КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ)

• Ирина Розанова (ЗА НАС С ВАМИ)

• Инна Чурикова (ПАЦИЕНТ №1)

Лучшая операторская работа

• Петр Братерский (ПАЦИЕНТ №1)

• Николай Желудович (ЧУВСТВА АННЫ)

• Дмитрий Наговский (КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ)

• Давид Хайзников (ГОД РОЖДЕНИЯ)

• Алишер Хамидходжаев (КОРОЛЕВСТВО)

• Алишер Хамидходжаев (СНЕГИРЬ)

Лучшая работа художника

• Тинатин Квиникадзе (ПАЦИЕНТ №1)

• Эльдар Корхалев (ГОД РОЖДЕНИЯ)

• Алексей Максимов (НОВЫЙ БЕРЛИН)

• Александр Сокуров (СКАЗКА)

• Анна Стрельникова (ЧУВСТВА АННЫ)

• Ольга Хлебникова (ФРАУ)

Лучшая музыка

• Shortparis (ЧУВСТВА АННЫ)

• Игорь Вдовин (БЕЛЫЙ СПИСОК)

• Павел Додонов (ОТПУСК В ОКТЯБРЕ)

• Мурат Кабардоков (СКАЗКА)

• Михаил Местецкий, Кирилл Белоруссов (ГОД РОЖДЕНИЯ)

Фото: кадр из фильма ЧУВСТВА АННЫ