Премия «Белый слон» объявила номинантов
Голосование продлится до 16 января 2024 года
Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила шорт-лист за 2023 год. Всего в него попали 24 полнометражных фильма, премьеры которых состоялись с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года.
Голосование Экспертного совета премии начнется сегодня, 5 декабря, и продлится до 16 января 2024 года.
Номинанты в категориях документального, анимационного кино и сериалов (за тот же период) будут объявлены 18 декабря. Организаторы также приняли решение не проводить в этом году конкурс в категории «Лучший короткометражный игровой фильм».
Полный список номинантов
Лучший фильм
• ЗА НАС С ВАМИ (реж. Андрей Смирнов)
• ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ (реж. Наталия Мещанинова)
• ПАЦИЕНТ №1 (реж. Резо Гигинеишвили)
• СКАЗКА (реж. Александр Сокуров)
• СНЕГИРЬ (реж. Борис Хлебников)
• ФРАУ (реж. Любовь Мульменко)
• ЧУВСТВА АННЫ (реж. Анна Меликян)
• ЧУМА (реж. Дмитрий Давыдов)
Лучший полнометражный игровой дебют
• БЕРИ ДА ПОМНИ (реж. Байбулат Батулла)
• БЛАЖЬ (реж. Илья Поволоцкий)
• КАНИКУЛЫ (реж. Анна Кузнецова)
• КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ (реж. Малика Мусаева)
• КОНТАКТЫ (реж. Дмитрий Моисеев)
• КОРОЛЕВСТВО (реж. Татьяна Рахманова)
• НИША (реж. Антон Ермолин)
• ПРИВЕТ, МАМА (реж. Иля Малахова)
Лучшая режиссерская работа
• Резо Гигинеишвили (ПАЦИЕНТ №1)
• Дмитрий Давыдов (ЧУМА)
• Наталия Мещанинова (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ)
• Александр Сокуров (СКАЗКА)
• Анна Кузнецова (КАНИКУЛЫ)
• Алексей Федорченко (НОВЫЙ БЕРЛИН)
Лучший сценарий
• Резо Гигинеишвили, Александр Родионов (ПАЦИЕНТ №1)
• Наталия Мещанинова (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ)
• Любовь Мульменко (ФРАУ)
• Андрей Смирнов (ЗА НАС С ВАМИ)
• Александр Сокуров (СКАЗКА)
Лучшая главная мужская роль
• Эльдар Каллимулин (ГОД РОЖДЕНИЯ)
• Вадик Королев (ФРАУ)
• Тимофей Трибунцев (ЧУВСТВА АННЫ)
• Александр Филиппенко (ПАЦИЕНТ №1)
• Макар Хлебников (СНЕГИРЬ)
• Евгений Цыганов (1993)
Лучшая главная женская роль
• Таисья Калинина (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ)
• Ольга Макеева (ПАЦИЕНТ №1)
• Анна Михалкова (ЧУВСТВА АННЫ)
• Дарья Савельева (КАНИКУЛЫ)
• Дарья Савельева (ПРИВЕТ, МАМА)
• Мария Смольникова (ЛИССАБОН)
Лучшая мужская роль второго плана
• Степан Девонин (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ)
• Александр Робак (СНЕГИРЬ)
• Евгений Ткачук (РЫЖИЙ)
• Тимофей Трибунцев (СНЕГИРЬ)
• Олег Ягодин (ЧУВСТВА АННЫ)
• Леонид Ярмольник (ЗА НАС С ВАМИ)
Лучшая женская роль второго плана
• Дарья Коныжева (СВЕТ)
• Полина Кутепова (КАНИКУЛЫ)
• Маша Лобанова (КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ)
• Ирина Розанова (ЗА НАС С ВАМИ)
• Инна Чурикова (ПАЦИЕНТ №1)
Лучшая операторская работа
• Петр Братерский (ПАЦИЕНТ №1)
• Николай Желудович (ЧУВСТВА АННЫ)
• Дмитрий Наговский (КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ)
• Давид Хайзников (ГОД РОЖДЕНИЯ)
• Алишер Хамидходжаев (КОРОЛЕВСТВО)
• Алишер Хамидходжаев (СНЕГИРЬ)
Лучшая работа художника
• Тинатин Квиникадзе (ПАЦИЕНТ №1)
• Эльдар Корхалев (ГОД РОЖДЕНИЯ)
• Алексей Максимов (НОВЫЙ БЕРЛИН)
• Александр Сокуров (СКАЗКА)
• Анна Стрельникова (ЧУВСТВА АННЫ)
• Ольга Хлебникова (ФРАУ)
Лучшая музыка
• Shortparis (ЧУВСТВА АННЫ)
• Игорь Вдовин (БЕЛЫЙ СПИСОК)
• Павел Додонов (ОТПУСК В ОКТЯБРЕ)
• Мурат Кабардоков (СКАЗКА)
• Михаил Местецкий, Кирилл Белоруссов (ГОД РОЖДЕНИЯ)
Фото: кадр из фильма ЧУВСТВА АННЫ