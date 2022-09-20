Российские кинокомпании подвели итоги участия в рынке Broadcast Worldwide 2022

Азиатские закупщики проявили интерес к ремейкам российских проектов

Российские кино- и анимационные компании рассказали об участии в южнокорейском рынке Broadcast Worldwide 2022. Мероприятие проходило в начале сентября. Всего было представлено более 160 проектов от 34 отечественных компаний.

Представители российских компаний отметили рост запросов международных закупщиков на форматные права для съемок ремейков. Также азиатские компании проявили интерес к российским триллерам, историческому художественному и документальному контенту, комедиям.

Онлайн-кинотеатр Start отметил интерес зарубежных байеров к криминальным экшн-драмам, а также жанру sci-fi. Так, представители Малайзии заинтересовались сериалом «Два холма». В компании подчеркнули и рост запросов на форматные права: например, байеры из Индии высоко оценили семейные комедии Start – драмеди-хит «ИП Пирогова», а также детективное драмеди о семье вампиров «Вампиры средней полосы».

Кинокомпания СТВ обсудила с зарубежными партнерами релиз мультфильма БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ в Южной Корее и дальнейшее приобретение прав на второй фильм БАРБОСКИНЫ ДЭНС и анимационный сериал «Барбоскины». Рассматривается закупка Free TV прав на анимационные сериалы компании «Лунтик и его друзья», «Барбоскины» на Монголию, а также покупка прав на анимационные фильмы компании в Китай.

«Союзмультфильм» на рынке представлял «Тайны Медовой Долины», «Приключения Пети и Волка», «Ну, погоди! Каникулы» и другие проекты. В компании ожидают продолжения коммуникаций и дальнейшего сотрудничества с новыми партнерами.

Официальный дистрибьютор контента ВГТРК «Совтелеэкспорт» отметил интерес представителей Китая, Южной Кореи, Японии, Монголии, Филиппин, Испании и Индонезии к историческому сериалу «Елизавета». Также обсуждается возможность продажи прав на семейную сагу «Стенограмма судьбы» и документальный фильм «Верхняя точка» в Испанию. Вещатель из Индонезии рассматривает к приобретению документальные фильмы: «Верхняя точка», «Человек неунывающий», «Кресты» и другие; а также художественные фильмы: «Земля Эльзы», «Кандагар», «Два билета домой» и «Шпион». Японская VOD-платформа планирует включить в свой каталог историческую драму «София». Дистрибьютор из Китая обсуждает возможность лицензирования фильмов «Ямал. Заповедная зона» и «Верхняя точка».

В онлайн-кинотеатре Иви рассказали, что сериал «И Снова Здравствуйте» о восставшем из мертвых бандите заинтересовал потенциальных партнеров: компания рассматривает поступившие предложения от байеров. Также популярными среди закупщиков из Китая, Гонконга, Южной Кореи и Индии стали новые триллеры: совместный проект с Продюсерской компанией «Среда» — детективная драма «Замерзшие»; мистический триллер-загадка «Пансион», по которому сейчас ведутся переговоры; а также сериал на грани триллера и медицинской драмы «13-я Клиническая».

Компания «Один-Медиа» в рамках рынка получила предложения от дистрибьюторов из Китая на ряд документальных фильмов. В компании также подчеркнули, что историческая докудрама «Кремль: эпоха царей» вызвала на рынке интерес со стороны международных закупщиков. Закончены переговоры о поставке девяносто одного выпуска телешоу «Военная приемка» тайваньскому каналу Cai Chang.

Фильмы компании Russian World Vision заинтересовал вьетнамского агрегатора VOD-прав. Триллер «Домой!» и фильм ужасов «Атакан. Кровавая легенда» привлек представителей Японии, Малайзии, Гонконга. Китайский дистрибьютор заинтересовался спортивной драмой «Одиннадцать молчаливых мужчин», мелодрамой «Велга» и документальным фильмом о танцевальной культуре в России – SOLO.

Телеканал НТВ представил сериальные новинки — детектив «Рикошет» и драму «Киллер» о бывшем полицейском, вставшем на тропу мести, и триллер «Акула». Компания провела переговоры с мировым дистрибутором контента O4 Media, работающим на рынках Азии, Латинской Америки и Европы; китайским дистрибутором форматов и сериалов BlueMedia Times и корейской компанией AK Entertainment, проявившей заинтересованность в военных драмах НТВ.

Компания «Марс Медиа Энтертейнмент» представила сериалы «Янычар» («Русский пленник»), «Золотая Орда» и семейный фильм «Пальма». Проекты привлекли закупщиков из Малайзии, Индии, Сингапура, Китая, ОАЭ, Индонезии.

ГК «Рики» представила международным закупщикам анимационные проекты «Фиксики», «Бодо Бородо», «Тима и Тома», «Малышарики», а также полнометражный фильм «Финник».

«Арт Пикчерс Дистрибьюшн» на рынке представила полнометражный sci-fi триллер ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, оригинальный сериал more.tv «Чики» и два сериала СТС и РЕН-ТВ – семейную комедию «Ивановы-Ивановы» и криминальный боевик «Варяг». Компания провела переговоры с представителями Китая, Южной Кореи, Турции, Индии, Гонконга, Монголии, Вьетнама, планируются встречи с компаниями Малайзии и Колумбии.

Анимационная студия «Платошка» представила на рынке мультсериал «Цветняшки» с элементами игрового обучения для зрителей 0-5 лет. В компании отметили, что провели переговоры с несколькими корейскими площадками.