Стали известны лауреаты кинопремии «Восток-Запад. Золотая арка»

Награды вручены по итогам 2020 и 2021 годов

Международная кинематографическая премия «Восток-Запад. Золотая арка», учрежденная Международной Конфедерацией союзов кинематографистов и Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, прошла в Москве 25 октября 2021 года в кинотеатре «Художественный».

Премия присуждается за достижения в области киноискусства — лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. В этом году церемония объединила в себе награждение победителей за 2020 и 2021 годы.

Открыл церемонию Председатель Конфедерации Союза Кинематографистов, вдохновитель и основатель Премии, кинодраматург Рустам Ибрагимбеков. В своём обращении к гостям со сцены он искренне поблагодарил всех присутствующих за поддержку и возможность встретиться вживую в эти непростые времена.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

• Лучший полнометражный игровой фильм — БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, режиссер Раду Жуде (Румыния, Люксембург, Хорватия, Чехия)

• Лучший дебют — НАЧАЛО, режиссер Деа Кулумбегашвили (Грузия, Франция)

• Лучший неигровой фильм — КОЛЛЕКТИВ, режиссер Александр Нанау (Люксембург, Румыния)

• Лучшая режиссерская работа — приз разделили: Андрей Кончаловский (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! — Россия) и Ясмила Жбанич (КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА? — Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)

• Лучшая женская роль — Ясна Джуричич (КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич)

• Лучшая мужская роль второго плана — Ларс Айдингер (УРОКИ ФАРСИ, режиссер Вадим Перельман)

• Лучшая мужская роль — Науэль Перес Бискаярт (УРОКИ ФАРСИ, режиссер Вадим Перельман)

• Лучшая музыка к фильму — Дмитрий Шостакович, Андрей Хржановский (НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ, режиссер Андрей Хржановский; Россия)

• Лучшая сценарная работа — Кристи Пую (МАЛЬМКРОГ, режиссер Кристи Пую; Румыния)

• Лучшая операторская работа» — Юрген Юргес (ДАУ. ВЫРОЖДЕНИЕ, режиссеры Илья Хржановский, Илья Пермяков; Германия)

• Лучшая работа художника — Нина Васенина, Сергей Февралев (СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, режиссер Рената Литвинова; Россия)

• Лучшая женская роль второго плана» — премию разделили: Агата Бош (МАЛЬМКРОГ) и Ольга Лапшина (КОНФЕРЕНЦИЯ)

• Специальный приз премии в номинации «За вклад в кинематограф» получил Гарри Бардин

• Специальный приз за уникальный международный кинопроект с оригинальной сценарной идеей и талантливым художественным решением был вручён фильму УРОКИ ФАРСИ.

В этом году поддержать коллег в кинотеатр Художественный приехали Александр Вайнштейн, Ирина Безрукова, Юлия Скворцова, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Алиса Хазанова, Ирина Вольская, Константин Хабенский, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Александр Сирадекян, Ольга Кабо, Арчил Геловани, Павел Буря, Максим Ползиков, Филипп Рейнхард, Катя Филиппова, Антон Малышев, Павел Чухрай, Евгения Маркова и другие.

В 2021 году премия получила поддержку Фонда Президентских грантов как социально значимый проект. Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов «Р.А. Фонд» и Москино.