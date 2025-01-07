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«Елки 11» заработали миллиард рублей в российском прокате

Автор: БК

7 января 2025

В эту сумму входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни

По данным ЕАИС на утро 7 января, суммарные сборы семейной комедии ЕЛКИ 11 превысили 1 млрд рублей. В эту сумму входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Новогодний альманах стал 32-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и третьей – за 2025 год. Ранее этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА и ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ.

Напомним, что фильм, режиссерами которого выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов и Юрий Коробейников, стартовал в прокате 19 декабря 2024 года.

Фото: кадр из фильма ЕЛКИ 11

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