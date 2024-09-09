На фестивале Ferrum в Железноводске покажут советскую классику с пленки

Программа приурочена к 100-летию киностудии «Мосфильм»

Организаторы кинофестиваля Ferrum-24, который пройдет с 26 по 29 сентября в Железноводске, объявили о специальной программе, приуроченной к 100-летию киностудии «Мосфильм» – в рамках нее зрители получат возможность увидеть культовые советские комедии с 35-мм пленки.

В числе картин, которые запланированы к показу – ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ и КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА Леонида Гайдая, а также ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ Владимира Меньшова. Фильмы представит журналист и киновед Александр Казакевич.

Программа пройдет в импровизированном кинотеатре под открытым небом, где разместится оборудование проекта «Кинопередвижка» – портативная мобильная киноустановка для демонстрации пленочных копий.

Кроме того, на фестивале будет представлена выставка редких плакатов к советским фильмам из хранилища Госфильмофонда.

Фото: пресс-служба фестиваля