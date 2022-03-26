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Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина»

Автор: БК

26 марта 2022

Триумфатором стал фильм «Диана: мюзикл»

В Америке подведены итоги антипремии «Золотая малина». Худшим в этом году стал фильм ДИАНА: МЮЗИКЛ Кристофера Эшли.

Другие лауреаты:

• Худший актер — ЛеБрон Джеймс (КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ)

• Худшая актриса — Жанна де Ваал (ДИАНА: МЮЗИКЛ)

• Худший актер второго плана — Джаред Лето (ДОМ GUCCI)

• Худшая актриса второго плана — Джуди Кэй (ДИАНА: МЮЗИКЛ)

• Худшая экранная пара — ЛеБрон Джеймс и любой персонаж из мультфильма, с которым он играет (КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ)

• Худший ремейк или сиквел — КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

• Худший режиссер — Кристофер Эшли (ДИАНА: МЮЗИКЛ)

• Худший сценарий —ДИАНА: МЮЗИКЛ

Традиционно лауреаты «Золотой малины» становятся известны незадолго до церемонии вручения «Оскара». Вручение премии американской киноакадемии состоится ночью 27 марта.  

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