Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина»
Триумфатором стал фильм «Диана: мюзикл»
В Америке подведены итоги антипремии «Золотая малина». Худшим в этом году стал фильм ДИАНА: МЮЗИКЛ Кристофера Эшли.
Другие лауреаты:
• Худший актер — ЛеБрон Джеймс (КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ)
• Худшая актриса — Жанна де Ваал (ДИАНА: МЮЗИКЛ)
• Худший актер второго плана — Джаред Лето (ДОМ GUCCI)
• Худшая актриса второго плана — Джуди Кэй (ДИАНА: МЮЗИКЛ)
• Худшая экранная пара — ЛеБрон Джеймс и любой персонаж из мультфильма, с которым он играет (КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ)
• Худший ремейк или сиквел — КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
• Худший режиссер — Кристофер Эшли (ДИАНА: МЮЗИКЛ)
• Худший сценарий —ДИАНА: МЮЗИКЛ
Традиционно лауреаты «Золотой малины» становятся известны незадолго до церемонии вручения «Оскара». Вручение премии американской киноакадемии состоится ночью 27 марта.