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Фильм РУКИ ВВЕРХ! исчезнет со всех онлайн-стримингов

Автор: БК

6 декабря 2024

Это произойдет по требованию РКН

Фильм РУКИ ВВЕРХ! по требованию РКН исчезнет со всех онлайн-стримингов, сообщает Baza. Причина — судебный спор по поводу песен. 

3 декабря Мосгорсуд принял обеспечительные меры защиты исключительных прав на главные хиты «Руки вверх!»: песни «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и других. Это значит, что из-за того, что эти песни неодноратно звучат по ходу фильма, его нельзя демонстрировать на платформах на время суда. Из картотеки суда следует, что стриминговые сервисы Start, «Иви», «Кинопоиск» и Premier будут обязаны удалить его в ближайшие дни. За решением суда будет следить Роскомнадзор. 

За права на песни Сергей Жуков и Алексей Потехин уже давно борются с другим основателем группы, бывшим продюсером Андреем Маликовым. Музыканты просят суд признать недействительными договоры о передаче исключительных прав. В свою очередь, продюсер настаивает, что песни принадлежат ему, так как он вкладывал в их производство собственные деньги. 

Фильм пока ещё можно посмотреть на стримингах. Он доступен на «Иви», «Старте», «Кинопоиске» и «Премьере». Также картина по-прежнему доступна в кинопрокате. С момента выхода в кинотеатрах 10 октября лента заработала 963 млн рублей. 

Фото: кадр со съемок фильма РУКИ ВВЕРХ!

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