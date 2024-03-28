Звезда «Постучись в мою дверь» сыграет в турецком ремейке «Холопа»
Автор: БК
28 марта 2024
Старт съемок запланирован на июнь
Исполнитель роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин сыграет в турецком ремейке ХОЛОПА Клима Шипенко.
Турецкая версия фильма сохранит концепцию о перевоспитании мажора. Сюжет развернется вокруг главного героя по имени Мете, избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века.
Производством картины займется турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White. Старт съемок запланирован на июнь. Режиссером проекта выступит Онур Унул.
Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
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