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Звезда «Постучись в мою дверь» сыграет в турецком ремейке «Холопа»

Автор: БК

28 марта 2024

Старт съемок запланирован на июнь

Исполнитель роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин сыграет в турецком ремейке ХОЛОПА Клима Шипенко.

Турецкая версия фильма сохранит концепцию о перевоспитании мажора. Сюжет развернется вокруг главного героя по имени Мете, избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. 

Производством картины займется турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White. Старт съемок запланирован на июнь. Режиссером проекта выступит Онур Унул.

Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

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