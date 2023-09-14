Специалисты Marvel по визуальным эффектам единогласно проголосовали за вступление в профсоюз

Это будет первый случай единения VFX-мастеров и профсоюза в истории Голливуда

Cотрудники подразделения визуальных эффектов студии Marvel вершат историю – Variety сообщает, что специалисты по VFX единогласно проголосовали за объединение с профсоюзом Международного альянса работников театральной сцены (IATSE).

«Сегодня все сотрудники VFX-подразделения в Marvel Studios единогласно выразили свою позицию, требуя справедливую оплату за рабочие часы, а также медицинское страхование, безопасную рабочую среду и уважение к делу, которым они занимаются, – заявил представитель IATSE Марк Патч. – Нет более серьезного заявления, подчеркивающего острую необходимость обеспечения всех работников данной отрасли профсоюзной защитой».

Это будет первый случай в истории Голливуда, когда группа людей, состоящих исключительно из специалистов по компьютерной графике, вступит в профсоюз. Данное голосование не коснется тысяч людей, которые сотрудничают c Marvel через сторонние VFX-компании.

Стоит отметить, что в конце августа за возможное вступление в профсоюз также высказались сотрудники подразделения визуальных эффектов студии Walt Disney Pictures. Результаты их голосования станут известны 2 октября.

Фото: IATSE