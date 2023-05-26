В Калининграде пройдет питчинг кинопроектов

Он состоится в рамках фестиваля «Мир Чудес»

22–26 июня 2023 года в Калининграде и Калининградской области состоится первый Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Мир Чудес», в рамках которого пройдет питчинг кинопроектов. Мероприятие планируется в очном и дистанционном форматах. Ограничения для участников отсутствуют — выступить на питчинге сможет каждый.

На питчинг будут приниматься два вида заявок в любом жанре: сценарные заявки на производство короткометражных фильмов, мини-сериалов, социальных видеороликов, музыкальных видеоклипов и заявки на постпродакшн и продвижение видеоконтента, соответствующего обозначенной тематике.

Подать заявку на питчинг можно в период с 25 мая по 15 июня на официальном сайте кинофестиваля. Победители питчинга получат подарочные сертификаты на оказание услуг в области кинопроизводства.

«Любой питчинг на кинофестивале — это всегда дополнительная ответственность и возможность построить стратегию фестиваля не только на ближайший год, но также и на несколько лет вперед. Для нас крайне важно организовать питчинг проектов, посвященных темам фантазии, сказки, подросткового кино и дать возможность поддержки молодым авторам, которые доделывают свои фильмы или находятся на стадии разработки проекта. Питчинг как одна из важнейших составляющих «Мира чудес» даст возможность развития не только фестивалю, но и кинокомиссии, привлечет больше творческих специалистов в Калининград и область», — заявила программный директор фестиваля, руководитель фестивального и кинорыночного направления Киностудии им. М. Горького Мария Безенкова.

Первый Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Мир Чудес» организован Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Министерства по культуре и туризму Калининградской области и АНО «Фестивальная дирекция». Целями фестиваля являются помощь подросткам в поиске устойчивых морально-нравственных ориентиров, исследование новых направлений развития детско-юношеского кино, а также актуализация традиционных жанров.