Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ объявил победителей

Победителем в категории «Полнометражное игровое кино» стал проект Василия Ковбасюка «Поле зрения»

17 апреля в первый день 47-го ММКФ в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся ХVII Московский питчинг дебютантов.

Победителем в категории «Полнометражное игровое кино» стал проект Василия Ковбасюка ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. В центре повествования триллера – специалист по установке камер видеонаблюдения, который знакомится с девушкой и устанавливает за ней слежку. Сталкинг перерастает в желание спасти девушку от подозрительных, по его домыслам, личностей. Съемки картины планируются в Новосибирске.

Лауреатом в секции «Сериалы» стал «Транссиб» Марии Лапшиной, основанный на спектакле Школы-студии МХАТ (мастерская Брусникина). По сюжету московский мажор Саша отправляется работать проводником по указанию матери, заместителя главы РЖД. На главную роль утвержден Марк Эйдельштейн.

В 2025 году дирекция питчинга получила 682 заявки от авторов из 46 регионов России.

Полный список победителей

«Полнометражное игровое кино»

1 место – ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, автор сценария и режиссер Василий Ковбасюк

2 место – НИНА СОКОЛОВА. ПЕРВАЯ В МИРЕ ЖЕНЩИНА-ТЯЖЕЛЫЙ ВОДОЛАЗ, авторы сценария Людмила Ханзина и Оксана Петренко

3 место – НИКУЛИН. КЛОУН, авторы сценария Юлия Тернавская и Юлия Горбачевская

«Сериалы»

1 место – «Транссиб», автор сценария Мария Лапшина

2 место – «Диспетчер», автор сценария Светлана Райская

3 место – «Куда мы опять попали?», автор сценария и режиссер Олег Богатырев

Фото: пресс-служба питчинга