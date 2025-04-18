Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ объявил победителей
Победителем в категории «Полнометражное игровое кино» стал проект Василия Ковбасюка «Поле зрения»
17 апреля в первый день 47-го ММКФ в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся ХVII Московский питчинг дебютантов.
Победителем в категории «Полнометражное игровое кино» стал проект Василия Ковбасюка ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. В центре повествования триллера – специалист по установке камер видеонаблюдения, который знакомится с девушкой и устанавливает за ней слежку. Сталкинг перерастает в желание спасти девушку от подозрительных, по его домыслам, личностей. Съемки картины планируются в Новосибирске.
Лауреатом в секции «Сериалы» стал «Транссиб» Марии Лапшиной, основанный на спектакле Школы-студии МХАТ (мастерская Брусникина). По сюжету московский мажор Саша отправляется работать проводником по указанию матери, заместителя главы РЖД. На главную роль утвержден Марк Эйдельштейн.
В 2025 году дирекция питчинга получила 682 заявки от авторов из 46 регионов России.
Полный список победителей
«Полнометражное игровое кино»
1 место – ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, автор сценария и режиссер Василий Ковбасюк
2 место – НИНА СОКОЛОВА. ПЕРВАЯ В МИРЕ ЖЕНЩИНА-ТЯЖЕЛЫЙ ВОДОЛАЗ, авторы сценария Людмила Ханзина и Оксана Петренко
3 место – НИКУЛИН. КЛОУН, авторы сценария Юлия Тернавская и Юлия Горбачевская
«Сериалы»
1 место – «Транссиб», автор сценария Мария Лапшина
2 место – «Диспетчер», автор сценария Светлана Райская
3 место – «Куда мы опять попали?», автор сценария и режиссер Олег Богатырев
Фото: пресс-служба питчинга