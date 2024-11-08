Mubi отменил кинофестиваль в Стамбуле из-за запрета на показ фильма «Квир» Луки Гуаданьино

Смотр должен был пройти с 7 по 10 ноября

Стриминговая платформа Mubi приняла решение отменить фестиваль Mubi Fest Istanbul в день мероприятия после того, как мэрия Стамбула запретила показ фильма открытия смотра – драмы Луки Гуаданьино КВИР.

По словам организаторов, фильм был запрещен «по соображениям безопасности, поскольку он содержит провокационные материалы, которые могут помешать общественному спокойствию».

«Мы считаем, что подобные запреты ограничивают искусство и свободу выражения. Они лишают зрителей не только одного фильма, но и смысла, и цели всего фестиваля. Mubi будет придерживаться ожиданий своей аудитории, поэтому мы решили отменить весь фестиваль», – добавили они.

Действие ленты с Дэниелом Крейгом разворачивается в Южной Америке в 1950-е годы и рассказывает о влачащем жалкое существование мужчине, жизнь которого меняется после знакомства с бывшим солдатом. Мировая премьера КВИРА состоялась в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля в этом году.

Mubi Fest Istanbul должен был пройти в Стамбуле с 7 по 10 ноября. В программе смотра также были заявлены ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара, ДЕВУШКА С ИГЛОЙ Мангуса фон Хорна, СУБСТАНЦИЯ Корали Фаржа и другие.

Фото: кадр из фильма КВИР