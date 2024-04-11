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Amazon Prime выпустит российско-ливанский сериал «Ничего личного»

Автор: Илья Кувшинов

11 апреля 2024

Производством проекта занимались Arna Media и Falcon Films

Российская кинокомпания Arna Media и ливанская кинокомпания Falcon Films продали свой совместный проект – сериал «Ничего личного» стриминговому сервису Amazon Prime.

Главный герой шоу – сириец Ахмад, нелегально живущий в Ливане, который устраивается оператором на горячую линию для самоубийц. Используя свою смекалку и чувство юмора, а также конфиденциальные знания, полученные из разговоров, Ахмад начинает свой путь к славе и богатству.

«Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого проекта. Я знаю продюсера Falcon Films Рами Саннана  много лет и восхищаюсь его вкусом и опытом. Когда я решила инвестировать в сериалы для рынка Ближнего Востока, я не могла придумать лучшего партнера. Я была уверена, что он сможет создать уникальный продукт, который понравится местным и глобальным игрокам. Когда вы увидите этот сериал, вы можете подумать, что это А24 на Ближнем Востоке. Так что мы с нетерпением ждем премьеры и реакции зрителей», – заявила президент Arna Media Надежда Мотина.

Выход «Ничего личного» на Prime Video запланирован на второй квартал 2024 года. Отмечается, что это будет первый оригинальный проект сервиса на арабском языке.

Фото: кадр со съемок сериала «Ничего личного»

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