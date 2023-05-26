Форум регионального кино «Новый вектор» пройдет в Калининградской области в конце июня

Объявлена предварительная программа

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив 28 июня – 1 июля 2023 г. проведет кинофорум «Новый вектор» в Калининграде и Светлогорске.

В мероприятии примут участие специалисты киноотрасли, и других сфер креативной индустрии, более 200 представителей региональных кинокомиссий, киностудий, экспертов медиа, IT, рекламы, социально-ответственного бизнеса, СМИ, а также представители федеральных и региональных органов власти.

В течение четырех дней для участников и гостей форума будет проведена насыщенная деловая, образовательная и культурно-развлекательная программы – более 20 мероприятий, включая локейшн-тур по Калининградской области.

Площадками форума станут кинотеатр «Заря» (Калининград) и Театр эстрады «Янтарь-холл» (Светлогорск).

«Идею проведения форума, который соберет на своей площадке такое количество представителей кинокомиссий и кинематографистов со всей страны, мы с Фондом поддержки регионального кинематографа начали обсуждать в конце прошлого года. Рад, что нам удалось осуществить этот замысел, – наше мероприятие призвано объединить рынок и содействовать популяризации кинопроизводства в регионах. Мне вдвойне приятно, что форум проводится в одном из самых живописных регионов страны – Калининградской области, где любят кино и за последние годы добились определенных успехов в его развитии как отрасли», – отметил Андрей Ермак, министр культуры и туризма Калининградской области, член Совета ФПРК.

Ключевым событием станет презентация региональных кинокомиссий и кинокластеров как лучших практик региональной кинематографии. Их представители примут участие в серии мероприятий в рамках конференции развития региональных кинокомиссий – расскажут о своей деятельности, взаимодействии с органами государственной власти, обозначат наиболее проблемные аспекты и факторы, способствующие развитию киноотрасли в регионах, и т.д.

Для достижения практического результата организаторы запланировали презентацию региональных киностудий, приём заявок на участие которых идет до 10 июня через платформу ScriptMovieStart.

Образовательная программа кинофорума включает в себя мастер-классы для кинематографистов Калининградской области – профессионалов и любителей – в том числе для детей и подростков. Одним из ключевых мероприятий образовательной программы станет презентация конкурса социальной рекламы «Хорошая история», а также сценарного акселератора «Формула пути».

В рамках форума «Новый вектор» пройдет II Питчинг региональных киностартапов, прием заявок на участие в котором идет до 12 июня. Участие в нем примут разработчики программных решений, применяемых в креативных индустриях: для производства контента, медиапотребления, оборудование и т.д.

Жители и гости Калининграда и Светлогорска смогут посетить некоммерческие показы фильмов регионального производства, включая картины, снятые при поддержке ФПРК, а также успешные региональные фильмы, среди которых лауреаты и участники фестивалей ММКФ, «Дух огня», «Зимний» и т.д.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте кинофорума.