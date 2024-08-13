«Анора» вошла в пятерку потенциальных претендентов на главный «Оскар»

Портал Gold Derby составил предварительный прогноз грядущей премии Американской киноакадемии

Портал Gold Derby, который уже много лет занимается прогнозированием наградного сезона, составил первый список потенциальных претендентов на главный «Оскар».

По мнению экспертов, фаворитом на победу в категории «Лучший фильм», на данный момент, является драма СИНГ-СИНГ с Колманом Доминго в главной роли. Лента Грега Куидара рассказывает о театральной труппе заключенных, которая ставит спектакль в рамках программы реабилитации.

На втором месте оказалась фантастика Дени Вильнева ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ, а на третьем – БЛИЦ Стива Маккуина. Тем не менее, сторонние аналитики отмечают, что мировая премьера фильма с Сиршей Ронан состоится в октябре на Лондонском кинофестивале (BFI), а в прошлом ни один из потенциальных номинантов на главный «Оскар» не дебютировал на этом смотре.

На четвертой строчке оказался триллер КОНКЛАВ Эдварда Бергера с Рэйфом Файнсом и Стэнли Туччи. Замкнуло пятерку драмеди АНОРА Шона Бейкера с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, победившее в этом году на Каннском кинофестивале.

Тем не менее, стоит отметить, что список Gold Derby может кардинально измениться в связи с грядущими фестивалями в Венеции, Торонто и Теллурайде.

Номинанты на 97-ю премию «Оскар» будут объявлены 17 января 2025 года, а сама церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта 2025 года.

Претенденты на попадание в категории «Лучший фильм» по версии Gold Derby в августе

1. СИНГ-СИНГ, реж. Грег Куидар

2. ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ, реж. Дени Вильнев

3. БЛИЦ, реж. Стив Маккуин

4. КОНКЛАВ, реж. Эдвард Бергер

5. АНОРА, реж. Шон Бейкер

6. ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, реж. Жак Одиар

7. ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ, реж. Тодд Филлипс

8. ГЛАДИАТОР 2, реж. Ридли Скотт

9. МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ», реж. РаМелл Росс

10. УРОКИ ФОРТЕПИАНО, реж. Малкольм Вашингтон

Фото: кадр из фильма АНОРА