Сериал «Подслушано в Рыбинске» получит продолжение

К работе над сценарием вновь вернется Иван Баранов

Онлайн-кинотеатр Premier объявил о продлении детективной комедии «Подслушано в Рыбинске» на второй сезон. Съемками проекта будет заниматься кинокомпания 1-2-3 Production, а к работе над сценарием вновь вернется Иван Баранов.

Ожидается, что место действия продолжения изменится, причем локацию сериала смогут выбрать зрители – интересные варианты с необычными местами можно будет предложить в соцсетях Premier. На основе предложенных вариантов создатели составят шорт-лист городов.

Первый сезон «Подслушано в Рыбинске» за полтора месяца стал всероссийским хитом, оказавшись на первом месте по количеству зрителей среди всех оригинальных сериалов Premier.

Сериал Петра Тодоровского также показал лучший старт среди всех оригинальных проектов Premier за последние два года. После выхода трех серий проект собрал почти три миллиона просмотров на платформе.

Фото: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»