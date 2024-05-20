«Рай под ногами матерей» стал самым кассовым релизом ограниченного проката в России

Сборы ленты превысили 59,4 млн рублей

Согласно данным ЕАИС на 11:30 (мск) 20 мая, кассовые сборы драмы РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ (АВК) превысили 59,4 млн рублей, что сделало ленту Руслана Акуна самым кассовым проектом в истории современного ограниченного (менее 100 к/т) проката в России.

Стоит учесть, что в эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Предыдущий рекорд принадлежал видеоверсии спектакля ГАМЛЕТ: КАМБЕРБАТЧ, сумевшей заработать 59,1 млн рублей в 2015 году. Отметим, что в тройку самых кассовых проектов ограниченного проката в России недавно попала якутская лента КАРИНА: на ее счету 49,8 млн.

РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ вышел в прокат 11 апреля. В центре повествования кыргызской ленты – история 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка.

Фото: кадр из фильма РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ