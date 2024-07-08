В Хакасии введут систему кинорибейтов

Об этом рассказал директор местной кинокомиссии Денис Лафанов

Власти Республики Хакасия планируют ввести систему рибейтов для организаций кинематографии с 2025 года.

Об этом рассказал директор местной кинокомиссии Денис Лафанов в рамках установочной сессии «Модели развития регионального кинематографа» на форуме «Новый вектор».

В числе планов на этот год Лафанов назвал запуск сайта Центра развития кинопроизводства Республики Хакасия (база локаций, оборудования, артистов и специалистов), постройку циклорамы на территории Центра, а также проведение локейшн-туров для представителей киноиндустрии из других регионов.