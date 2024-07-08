В Хакасии введут систему кинорибейтов
Автор: Илья Кувшинов
8 июля 2024
Об этом рассказал директор местной кинокомиссии Денис Лафанов
Власти Республики Хакасия планируют ввести систему рибейтов для организаций кинематографии с 2025 года.
Об этом рассказал директор местной кинокомиссии Денис Лафанов в рамках установочной сессии «Модели развития регионального кинематографа» на форуме «Новый вектор».
В числе планов на этот год Лафанов назвал запуск сайта Центра развития кинопроизводства Республики Хакасия (база локаций, оборудования, артистов и специалистов), постройку циклорамы на территории Центра, а также проведение локейшн-туров для представителей киноиндустрии из других регионов.
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