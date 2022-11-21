Законопроект о рекомендательных алгоритмах могут внести в Госдуму до конца 2022 года

Под его действие попадут онлайн-кинотеатры, видеохостинги, поисковики, соцсети и маркетплейсы

В Госдуму до конца 2022 года могут внести законопроект о рекомендательных алгоритмах зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, позволяющий их отключать. В текущей версии под требования могут попадать видеохостинги, онлайн-кинотеатры, соцсети, поисковики и маркетплейсы. Эксперты дополняют, что полное отключение рекомендательных алгоритмов требует от сервисов поддержания двух версий платформы.

Одна из последних версий законопроекта предполагает максимально широкое регулирование. В частности, все владельцы сайтов или информационных систем, которые используют данные технологии, должны обеспечивать возможность полного или частичного отказа пользователей от применения рекомендательных сервисов.

Собеседники «Коммерсанта» заявили, что проект предварительно направлен в аппарат Госдумы, внести его планируется до конца года. Антон Горелкин подтвердил, что законопроект находится в высокой стадии готовности, а его концепция предполагает ответственный подход к использованию рекомендательных алгоритмов от всех участников рынка в целях защиты прав пользователей и недопущения манипуляций со стороны платформ.

Регулирование работы рекомендаций обсуждается с 2021 года. Первоначально депутаты заявляли, что контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов, увеличивает риски социальных конфликтов. Против инициативы ранее выступали представители VK, «Яндекс», онлайн-кинотеатров, а также технологических стартапов, разрабатывающих рекомендательные алгоритмы.