Предварительная касса уикенда: «Царевна-лягушка» стала лидером проката

В десятку также попали еще четыре новинки

Согласно предварительным данным, лидерство в прокате заняла новинка – сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI). На счету фильма с Александром Метелкиным и Валентиной Ляпиной оказался почти 201 млн рублей.

Биографическая драма РОДНИНА (CP) стартовала с четвертого места с результатом в районе 77 млн рублей.

Строчкой ниже расположился фэнтези-боевик В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (VLG) с Миллой Йовович. Картина записала на свой счет в районе 39,5 млн рублей.

Фантастическое драмеди ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (NMG) освоило на стартовой неделе чуть больше 26 млн рублей. Этого хватило, чтобы занять восьмое место чарта.

Также в десятку пробилась комедия ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (AK) с результатом в почти 25 млн рублей в своей копилке.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА