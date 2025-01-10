Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал боевик «Охота на воров 2: Пантера»

Лидировать в прокате продолжают новогодние холдоверы

В первый пост-праздничный уикенд года в прокате продолжают лидировать отечественные сказки ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP) и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG). Оба проекта заработали в четверг примерно 40 млн рублей, что по итогу уикенда должно вылиться в сборы в районе 280-320 млн рублей.



Лучшей новинкой уикенда стал американский боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (GF) с Джерардом Батлером. На счету проект порядка 9 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать 50-60 млн рублей.



Испанский фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (EXP) стартовал с седьмой строчки чарта, освоив 4,4 млн рублей. Подобный результат позволяет хоррору рассчитывать на 25-30 млн рублей по итогу всей недели.



После продолжительного превью, в широкий прокат вышла фантастическая драма Фрэнсиса Форда Копполы МЕГАЛОПОЛИС (EXP). Пополнив свою копилку на 1,8 млн рублей, проект может заработать к концу уикенда 11-13 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА