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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал боевик «Охота на воров 2: Пантера»

Автор: Георгий Романов

10 января 2025

Лидировать в прокате продолжают новогодние холдоверы

В первый пост-праздничный уикенд года в прокате продолжают лидировать отечественные сказки ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP) и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG). Оба проекта заработали в четверг примерно 40 млн рублей, что по итогу уикенда должно вылиться в сборы в районе 280-320 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда стал американский боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (GF) с Джерардом Батлером. На счету проект порядка 9 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать 50-60 млн рублей.

Испанский фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (EXP) стартовал с седьмой строчки чарта, освоив 4,4 млн рублей. Подобный результат позволяет хоррору рассчитывать на 25-30 млн рублей по итогу всей недели. 

После продолжительного превью, в широкий прокат вышла фантастическая драма Фрэнсиса Форда Копполы МЕГАЛОПОЛИС (EXP). Пополнив свою копилку на 1,8 млн рублей, проект может заработать к концу уикенда 11-13 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА

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