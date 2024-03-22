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Предварительная касса четверга: «Летучий корабль» ожидаемо возглавил прокат

Автор: БК

22 марта 2024

В десятке – четыре новинки

Согласно предварительным данным, лидером проката в четверг стала отечественная картина ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Фильм Ильи Учителя ожидаемо и с большим отрывом от второго места заработал около 44 млн рублей, что по итогу всего уикенда должно превратиться в 450-470 млн рублей.

Хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF) с Сидни Суинни в главной роли расположился на пятой строчке чарта. Фильм ужасов освоил в первый день проката примерно 3 млн рублей, что к вечеру воскресения должно дать 18-20 млн рублей.

На девятом месте таблицы оказался американский боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА (PRD). Проект пополнил свою копилку на 1,2 млн рублей, и теперь по исходу уикенда там должно оказаться 7-9 млн рублей. 

Замкнул десятку мексиканский мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG). Записав на свой счет около 1 млн рублей, анимационная картина, благодаря высокому семейному множителю, сможет заработать за четыре дня около 15-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

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