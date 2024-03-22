Предварительная касса четверга: «Летучий корабль» ожидаемо возглавил прокат

В десятке – четыре новинки

Согласно предварительным данным, лидером проката в четверг стала отечественная картина ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Фильм Ильи Учителя ожидаемо и с большим отрывом от второго места заработал около 44 млн рублей, что по итогу всего уикенда должно превратиться в 450-470 млн рублей.



Хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF) с Сидни Суинни в главной роли расположился на пятой строчке чарта. Фильм ужасов освоил в первый день проката примерно 3 млн рублей, что к вечеру воскресения должно дать 18-20 млн рублей.



На девятом месте таблицы оказался американский боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА (PRD). Проект пополнил свою копилку на 1,2 млн рублей, и теперь по исходу уикенда там должно оказаться 7-9 млн рублей.



Замкнул десятку мексиканский мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG). Записав на свой счет около 1 млн рублей, анимационная картина, благодаря высокому семейному множителю, сможет заработать за четыре дня около 15-20 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ