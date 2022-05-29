Предварительная касса уикенда: «Мой папа – вождь» уверенно выигрывает уикенд

«Аманат» также входит в тройку лидеров

По предварительным данным, лидером уикенда стала семейная картина МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (VLG). Фильм с Дмитрием Нагиевым в главной роли смог записать на свой счет порядка 36-37 млн рублей и с отрывом возглавить чарт.

Историческая драма АМАНАТ (CRP) расположилась на третьей строчке с результатом чуть более 20 млн рублей. Проект показал среднюю заполняемость в 7 человек на сеанс, что стало наименьшим показателем среди всех новинок уикенда попавших в топ-10.

Около 10 млн рублей оказалось в копилке польской эротической драмы ЭСКОРТНИЦЫ (NKI), что позволило ей расположится на четвертой строчке таблицы лучших релизов уикенда. На седьмом месте оказалась еще одна новинка, хоррор ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ (EXP), c 8 млн рублей за четыре дня проката.

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