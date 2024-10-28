Половина жителей городов России продолжает пользоваться подписками на онлайн-кинотеатры

Самой популярной платформой остается «Кинопоиск»

Аналитическая компания GfK подготовила исследование о подписках на онлайн-кинотеатры в третьем квартале 2024 года. В опросе участвовали 7200 жителей российских городов в возрасте 16–55 лет.

Согласно ему, доля россиян, пользующихся стримингами, составила 50% (+5% год к году). Доля платящих подписчиков в июле-сентябре 2024 года составила 36% (37% во втором квартале, 38% в первом квартале).

Лидером по общему числу подписчиков (20,6%) и пользователям с платной подпиской (16,1%) остается «Кинопоиск». Серебро досталось Wink (12,6% подписчиков и 9% платящих подписчиков).

На третьем месте оказался Okko: в третьем квартале подпиской на платформу пользовались 9,6% горожан, а 6,1% – платили за нее. Четвертую строчку занял «Иви» с результатом в 9,3% подписчиков и 5,9% платящих подписчиков. Замкнул пятерку KION (8,3% и 5,5% соответственно).

Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге уровень проникновения подписки остается стабильным: в третьем квартале ей пользовались 57% жителей этих городов (во втором – 58%). В других городах-миллионниках, в свою очередь, наблюдается заметное снижение: 50% жителей в третьем квартале против 54% во втором.

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