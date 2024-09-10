Байопик «Рыжий» не выйдет в российский прокат

Ленте было отказано в выдаче нового прокатного удостоверения

Байопик РЫЖИЙ Семена Серзина не появится в российском прокате – фильму было отказано в выдаче нового прокатного удостоверения. Об этом сообщил телеграм-канал кинокомпании «Пионер».

Главную роль в картине о поэте Борисе Рыжем исполнил музыкант и писатель Евгений Алехин.

Релиз фильма был запланирован на 12 сентября.

Фото: кадр из фильма РЫЖИЙ