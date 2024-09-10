Байопик «Рыжий» не выйдет в российский прокат
Автор: БК
10 сентября 2024
Ленте было отказано в выдаче нового прокатного удостоверения
Байопик РЫЖИЙ Семена Серзина не появится в российском прокате – фильму было отказано в выдаче нового прокатного удостоверения. Об этом сообщил телеграм-канал кинокомпании «Пионер».
Главную роль в картине о поэте Борисе Рыжем исполнил музыкант и писатель Евгений Алехин.
Релиз фильма был запланирован на 12 сентября.
Фото: кадр из фильма РЫЖИЙ
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